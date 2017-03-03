Столичных акушеров-гинекологов судят за смерть роженицы

На скамье подсудимых акушер-гинеколог Центра материнства и детства и бывшая заведующая платным отделением гинекологии центра, которая сейчас находится на пенсии. Медики предстали перед лицом Фемиды по обвинению в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей, повлекших за собой смерть пациента по неосторожности.





За последний год это второй случай, когда врачи обвиняются в смерти роженицы. В прошлом году в Астане по подобному обвинению судили одного из лучших столичных акушеров-гинекологов Владимира Калашникова и анестезиолога-реаниматолога Григория Азарова.





Представителям Фемиды вновь придется разбираться в тонкостях родовспоможения, медицинских терминах и диагнозах. Как правило, доказать вину врачей в гибели пациента крайне сложно, а скандал, который имеет место, чаще всего заканчивается примирением сторон. Однако родственники скончавшейся после родов женщины твердо намерены доказать вину врачей.

Согласно материалам уголовного дела, 37-летняя женщина в января 2015 года встала на учет по беременности в республиканский диагностический центр. Через два месяца она перевелась в отделение платной гинекологии при Центре материнства и детства, где заведующей на тот момент была одна из подсудимых. Она же вела оставшийся срок беременности. Роды принимала другая подсудимая — акушер-гинеколог с 25-летним стажем работы, которая в процессе родоразрешения провела кесарево сечение.

Через несколько дней роженица скончалась. По версии врачей, она умерла от эмболии околоплодных вод. Родственники женщины не смогли смириться с ее смертью и подали в суд на двух медиков.

Родственники умершей считают, что смерть наступила в результате разрыва матки и последующего кровотечения. Подсудимые вину не признают и не согласны с предъявленным обвинением.



