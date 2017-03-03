В Уральске новый девятиэтажный дом "трещит по швам"

Дом по адресу улицы Монке улы, 77 был сдан в эксплуатацию в прошлом году.

В Уральске девятиэтажный дом, построенный по госпрограмме, дал трещину , передает корреспондент , передает корреспондент BNews.kz . Люди жалуются на протекающие потолки и сырость в квартирах. Подрядчики уже признали свои недочеты и пообещали их устранить.





Дом по адресу улицы Монке улы, 77 был сдан в эксплуатацию в прошлом году. Спустя несколько месяцев на фасаде здания появилась вертикальная трещина. Первые дожди сразу же показали, что крыша сделана некачественно. Фарида Лукпанова живет в квартире вместе с мужем и тремя дочками. Женщина говорит, что радовались новому жилью. Но счастье оказалось недолгим.









«Мы в течение нескольких лет будем платить за эту квартиру, которую приобрели как госслужащие. Здесь очень заметны недоделки строителей. Очень сыро в квартире. Окна не открываются, сыплется штукатурка. На балконе намерзает лед», - отметила Фарида Лукпанова.





Ее соседка недавно чистила угол комнаты от плесени. Женщина говорит, что дочь сильно простыла и она потратила 20 тысяч тенге на лекарства.

«Я поставила диван в угол. Но из угла сильно дует. От сырости и холода мы простываем прямо в квартире», - возмущается Бибигуль Тулебаева.



