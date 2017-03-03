В Уральске новый девятиэтажный дом "трещит по швам"
3 марта 2017, 09:42
Дом по адресу улицы Монке улы, 77 был сдан в эксплуатацию в прошлом году.
В Уральске девятиэтажный дом, построенный по госпрограмме, дал трещину, передает корреспондент BNews.kz. Люди жалуются на протекающие потолки и сырость в квартирах. Подрядчики уже признали свои недочеты и пообещали их устранить.
Дом по адресу улицы Монке улы, 77 был сдан в эксплуатацию в прошлом году. Спустя несколько месяцев на фасаде здания появилась вертикальная трещина. Первые дожди сразу же показали, что крыша сделана некачественно. Фарида Лукпанова живет в квартире вместе с мужем и тремя дочками. Женщина говорит, что радовались новому жилью. Но счастье оказалось недолгим.
«Мы в течение нескольких лет будем платить за эту квартиру, которую приобрели как госслужащие. Здесь очень заметны недоделки строителей. Очень сыро в квартире. Окна не открываются, сыплется штукатурка. На балконе намерзает лед», - отметила Фарида Лукпанова.
Ее соседка недавно чистила угол комнаты от плесени. Женщина говорит, что дочь сильно простыла и она потратила 20 тысяч тенге на лекарства.
«Я поставила диван в угол. Но из угла сильно дует. От сырости и холода мы простываем прямо в квартире», - возмущается Бибигуль Тулебаева.
В подрядной организации ТОО «СКФ «Отделстрой» отметили, что конденсат на балконе выделяется из-за разности температур. По проекту установлен одинарный стеклопакет. Недоделки будут устранять в течение всего гарантийного срока.
«Мы строили строго согласно проекту. Тем не менее после зимы приведем все в порядок», - отметила директор строительной фирмы Валентина Михно.
В городском отделе строительства, который является заказчиком строительства дома, пообещали контролировать ситуацию.
«Мы провели обследование. Строительных дефектов не выявлено. Подрядчики будут устранять недоделки», - заявил руководитель отдела строительства г.Уральска Марат Мулдашев.
А трещину на доме в подрядной организации назвали температурным швом и посоветовали людям не волноваться.
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