Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Уральске новый девятиэтажный дом "трещит по швам"

3 марта 2017, 09:42

Дом по адресу улицы Монке улы, 77 был сдан в эксплуатацию в прошлом году.


В Уральске девятиэтажный дом, построенный по госпрограмме, дал трещину, передает корреспондент BNews.kz. Люди жалуются на протекающие потолки и сырость в квартирах. Подрядчики уже признали свои недочеты и пообещали их устранить.

Дом по адресу улицы Монке улы, 77 был сдан в эксплуатацию в прошлом году. Спустя несколько месяцев на фасаде здания появилась вертикальная трещина. Первые дожди сразу же показали, что крыша сделана некачественно. Фарида Лукпанова живет в квартире вместе с мужем и тремя дочками. Женщина говорит, что радовались новому жилью. Но счастье оказалось недолгим.



«Мы в течение нескольких лет будем платить за эту квартиру, которую приобрели как госслужащие. Здесь очень заметны недоделки строителей. Очень сыро в квартире. Окна не открываются, сыплется штукатурка. На балконе намерзает лед», - отметила Фарида Лукпанова.

Ее соседка недавно чистила угол комнаты от плесени. Женщина говорит, что дочь сильно простыла и она потратила 20 тысяч тенге на лекарства.

«Я поставила диван в угол. Но из угла сильно дует. От сырости и холода мы простываем прямо в квартире», - возмущается Бибигуль Тулебаева.

В подрядной организации ТОО «СКФ «Отделстрой» отметили, что конденсат на балконе выделяется из-за разности температур. По проекту установлен одинарный стеклопакет. Недоделки будут устранять в течение всего гарантийного срока.

«Мы строили строго согласно проекту. Тем не менее после зимы приведем все в порядок», - отметила директор строительной фирмы Валентина Михно.
В городском отделе строительства, который является заказчиком строительства дома, пообещали контролировать ситуацию.

«Мы провели обследование. Строительных дефектов не выявлено. Подрядчики будут устранять недоделки», - заявил руководитель отдела строительства г.Уральска Марат Мулдашев.
А трещину на доме в подрядной организации назвали температурным швом и посоветовали людям не волноваться.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...