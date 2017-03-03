В Шымкенте ночью горел торговый центр
3 марта 2017, 09:46
Площадь пожара составила около 130 кв. м.
2 марта около 23.00 в торговом центре по улице Жибек жолы произошел пожар. На место происшествия выехали противопожарные расчеты, организован штаб. О жертвах и пострадавших пока не сообщается, сообщает Tvk-uko.kz.
Площадь пожара составила около 130 кв. м.
В 23.40 пожар был локализован. По предварительным данным сгорело 5 торговых точек.
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