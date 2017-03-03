Биртанов: Динамики снижения материнской смертности в последние годы практически нет

«До тех пор, пока у нас будут автономные перинатальные центры, где нет качественной реанимационной поддержки, нам будет сложно достигнуть существенных сдвигов» - министр.

Монопрофильные больницы не способны оказывать эффективную реанимационную поддержку пациентов. А потому министерство здравоохранения пересматривает подходы к инфраструктурному планированию. Об этом сегодня в ходе расширенного заседания сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«До тех пор, пока у нас будут автономные перинатальные центры, где нет качественной реанимационной поддержки, нам будет сложно достигнуть существенных сдвигов по улучшению динамики материнской смертности. Поэтому сейчас Минздрав пересматривает подходы к инфраструктурному планированию, мы считаем, что должны уходить от монопрофильных больниц, делать многопрофильные больницы, где мы сможем обеспечить мульти дисциплинарный подход, и эффективную реанимационную поддержку тяжелым больным», - сказал Биртанов.





По его данным, материнская смертность в Казахстане за 10 лет снизилась в 3,5 раза, что уже является очень большим достижением, но тем не менее, сейчас этот показатель превышает почти в 2 раза показатели развитых стран.





«К сожалению, нет практически динамики снижения материнской смертности в последние годы, остается высокий уровень абортов, причины материнской смертности вам известны – это прямые акушерские причины, различные не прямые причины, - обратился Биртанов к врачам.





- Но я думаю, что системно нам нужно посмотреть, и, если мы хотим дальнейшую динамику здесь получить, нам нужно пересмотреть подходы к инфраструктуре».





Татьяна Ковалева, Астана