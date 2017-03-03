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Нельзя задерживать граждан без веских обоснований и доказательств - Назарбаев

 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайратом Кожамжаровым, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи К.Кожамжаров проинформировал Главу государства о текущей деятельности Агентства, а также доложил о проводимой работе в рамках реализации Плана нации «100 конкретных шагов».

Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность внедряемой бонусной системы стимулирования государственных служащих путем сокращения незанятых вакантных позиций в центральных государственных и местных исполнительных органах и перераспределения средств фонда оплаты труда.

К.Кожамжаров рассказал о ходе проведения аттестации государственных служащих корпуса «Б», отметив хорошие результаты аттестуемых. По информации председателя Агентства, на сегодняшний день Высшая аттестационная комиссия провела 14 заседаний, на республиканском уровне более 700 служащих уже прошли собеседование.

Председатель Агентства также доложил о предложениях по реформированию управленческого корпуса «А», которые предполагают сокращение некоторых должностей, отнесенных к этой категории служащих.

Президент Казахстана акцентировал также внимание на необходимости проведения качественной работы по борьбе с коррупцией и ее системному предупреждению.

- Уголовное преследование должно осуществляться строго в рамках законодательства. Нельзя задерживать граждан без веских обоснований и доказательств, - отметил Нурсултан Назарбаев.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений.

 

3 марта 2017, 09:02
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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