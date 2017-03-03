Посудомойщик стал совладельцем известного датского ресторана
3 марта 2017, 10:04
Сотрудник работал в заведении 14 лет и стал «душой компании».
62-летний гамбиец Али Сонко (Ali Sonko), работавший посудомойщиком в известном ресторане скандинавской кухни Noma, стал одним из троих новых совладельцев заведения, пишет Tjournal.ru со ссылкой на Би-би-си.
По словам основателей Noma, африканец заслужил долю в бизнесе тем, что на протяжении 14 лет был «сердцем и душой» ресторана.
О назначении Сонко совладельцем шеф-повар ресторана Рене Редзепи (Rene Redzepi) объявил на вечеринке в честь закрытия Noma в Копенгагене. Заведение проработало в столице Дании 14 лет, за это время получив две звезды Мишлен и четыре титула «Лучший ресторан мира» от журнала Restaurant. В декабре 2017 года Noma откроется в новом месте.
Сонко проработал в заведении посудомойщком со дня основания. По словам Редзепи, люди «не смогут понять, как много значат для ресторана такие люди, как Али».
Гамбиец живёт в Дании уже 34 года. Сотрудники Noma подчеркнули, что он всегда улыбается, несмотря на то, что происходит в жизни у него или его 12 детей.
Также Редзепи представил ещё двух новых совладельцев ресторана. В отличие от Сонко, ими стали менеджеры: Джеймс Спредбери и директор по работе с клиентами Лау Рихтер.
Фото EPA
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