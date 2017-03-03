5 инициатив для модернизации здравоохранения в РК выдвинуты Минздравом

Об этом сегодня рассказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов в ходе расширенного заседания Коллегии ведомства по итогам деятельности в 2016 году и предстоящих задачах на 2017 год.

Министерство здравоохранения в рамках выполнения задач, поставленных перед системой здравоохранения в Послании Президента страны, определило для себя пять ключевых инициатив, сообщает сообщает Zakon.kz





Первая инициатива – это интеграция системы здравоохранения вокруг нужд пациента, подразумевающая внедрение интегрированной системы оказания медицинской помощи в течение всего цикла, в том числе на уровне первичного/профилактического звена. Планируется принятие Национальной Программы развития медицины, здоровой и продолжительной жизни. Будут продолжены мероприятия по цифровизации и информатизации отрасли, упрощению правил прикрепления к поликлиникам, ведение ПУЗ на основе IT мониторинга.





Вторая инициатива - приведение стандартов в соответствие с рекомендациями ОЭСР. В ее рамках планируется достижение таких показателей, как снижение барьеров для развития частной медицины, дерегулирование и передача госфункций в независимую профессиональную среду, регулирование цен на лекарственные средства и медицинские изделия.





В нынешних условиях возрастает значение рационального использования государственных ресурсов, что и определено в качестве третьей инициативы . В рамках данного направления планируются мероприятия, направленные на реструктуризацию инфраструктурной и кадровой политики в сфере здравоохранения. Важную роль играет привлечение частных и иностранных инвестиций, развитие ГЧП, а также развитие науки и модернизация медицинского образования.





Одной из ключевых ролей в достижении успеха является финансовая устойчивость системы . Гибкая система финансирования, нацеленная на результат – это станетчетвертой инициативой. Планируется разработать модель финансирования с учетом условий актуальной нормативно-правовой и отраслевой структуры. Также планируется:





- Снижение уровня потребления стационарной помощи;

- Стимулирование трансферта передовых медицинских технологий;

- Распределение бюджета ПМСП на основе потребностей;

- Пересмотр тарифов и реальное отражение затрат: на обновление основных средств, капитальные затраты , обслуживание медицинских и ИТ технологий, на стоимость финансовых услуг.





Пятая инициатива – управление системой, подразумевающую транспарентность и подотчетность пациенту. В этой связи планируется охват перехода медицинских организаций на ПХВ с внедрением корпоративного управления, разработка КPI для поставщиков медицинских услуг, нацеленные на качество и эффективность оказания услуг вокруг нужд пациента.





Фото с сайта abai.kz







