За невыплаченную вовремя зарплату работодателей будут штрафовать

В настоящее время прокуратурой города Алматы реализуется проект «Зарплата без задержки», направленный на своевременную выплату гражданам заработной платы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление ГСН.

Это очень важный социальный общественный вопрос, поскольку напрямую связан с благосостоянием людей и их социальным самочувствием.

Сегодня надзорные органы отслеживают данную ситуацию в обществе и предпринимают меры по предотвращению нарушений трудовых обязательств со стороны работодателей. Вместе с тем, в наше время нередкими являются случаи нарушения работодателями прав граждан на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы.

Данные факты обусловлены, в том числе, недостаточной осведомленностью граждан о требованиях законодательства о труде и о своих правах, а также о предусмотренной законом ответственности работодателей, нарушающих права работников. Прокуратура города Алматы напоминает, что заработная плата выплачивается работодателем работникам не реже одного раза в месяц не позднее первой декады следующего месяца. Конкретная дата выплаты заработной платы предусматривается трудовым договором.

Что делать, если не выплатили зарплату.

Отстаивать свои права можно уже с 1-го дня просрочки. Но, прежде, все же стоит узнать у работодателя о причинах несвоевременной выплаты зарплаты и ожидаемых сроках устранения этого нарушения. Если визит к руководству результатов не принес, каждый гражданин имеет право обратиться с этим вопросом в органы прокуратуры. Обращаться в судебные органы с иском необходимо по месту нахождения ответчика, т.е. работодателя. Исковые заявления о взыскании сумм оплаты труда и по другим требованиям, связанным с трудовой деятельностью не облагаются госпошлиной (п.1 ст.541 НК РК).

В соответствии со ст. 111 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» в первую очередь удовлетворяются требования по взысканию алиментов, требования по возмещению вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также в связи со смертью кормильца; требования работников, вытекающие из трудовых правоотношений. Это означает, что судебный исполнитель будет производить погашение долга приоритетно перед обязательствам работодателя по другим долгам.

Для максимального удобства граждан по г. Алматы создано Учреждение Контора ЧСИ «Сенім», которая в приоритете занимается исполнением исполнительных документов о взыскании заработной платы.

Административная ответственность

Невыплата заработной платы работодателем в полном объеме и в срок подпадает под действие статьи 87 Кодекса об административных правонарушениях. Работодателей, нарушивших это требование, ожидает штраф от 30 до 150 МРП.

Для того, чтобы привлечь к административной ответственности нерадивого работодателя, необходимо обратиться с заявлением в местный орган инспекции труда.

Уголовная ответственность за невыплату заработной платы.

Статья 152 ч.3 УК РК за неоднократную задержку лицом, выполняющим управленческие функции, выплаты заработной платы в полном объеме и в установленные сроки в связи с использованием денег на иные цели предусматривает следующие виды наказаний:

1.Штраф в размере до 500 МРП либо исправительные работы или

привлечение к общественным работам на срок до 300 часов

2.Арест на срок до 90 суток с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Дела данной категории в соответствии со ст.32 УПК считаются делами частного обвинения. В этой связи для привлечения лица к уголовной ответственности необходимо обращаться в суд в частном порядке, с соблюдением правил о подсудности жалобы о привлечении лица к уголовной ответственности.