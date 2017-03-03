Казахстанцы поддержали предложение Президента РК не изменять 26 статью Конституции
3 марта 2017, 10:23
«Более 70% поддержали изменения в 26 статью, однако были и иные мнения» - Н. Назарбаев.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев открыл совместное заседание палат Парламента РК и уделил особое внимание ст. 26 Конституции РК, передает корреспондент Zakon.kz.
«Хочу особо отметить, что в ходе всенародного обсуждения, можно сказать, что все предложения были поддержаны, однако изменения в статью 26 поддержало большинство общества. Но были выявлены противоречивые мнения. Более 70% поддержали изменения в 26 статью, однако были и иные мнения. Это касается вопроса собственности», - сказал глава государства.
По его словам, некоторые считали, что понятие собственности тождественно только с собственностью на землю.
«Потому что при принятии закона о земельной реформе были вопросы. Нужно, чтобы по этому вопросу было всеобщее одно мнение. С учетом того, что любое политическое решение должно быть взвешенным, объединяющим народ, укрепляющим согласие и консолидирующим народ, на общих целях решено статью 26 оставить в старой редакции без изменений», - заключил Н. Назарбаев.
Напомним, 2 марта, в ходе обсуждения предложенных поправок в Конституцию Республики Казахстан члены Рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти озвучили ряд мнений и замечаний граждан страны. Учитывая выдвинутые инициативы, глава государства предложил не вносить изменения в 26 статью Конституции и оставить ее в прежней редакции
Ксения Давыдова, Астана
Фото с сайта forbes.kz
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