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Новости за сегодня

От каких заболеваний умирают казахстанцы рассказал министр здравоохранения РК

 

За последние 10 лет отмечается положительная динамика основных показателей здоровья казахстанцев, однако по-прежнему среди причин смерти лидируют болезни системы кровообращения, в том числе инфаркты, инсульты, а по отдельным заболеваниям выживаемость не улучшилась.

В ходе расширенного заседания коллегии министерства здравоохранения Казахстана по итогам 2016 года глава ведомства Елжан Биртанов проинформировал, что за последние 10 лет основные показатели здоровья продемонстрировали положительную динамику: продолжительность жизни за последние 10 лет увеличилась до 72 лет, однако этот показатель все еще не достаточен для стандартов ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития).

«В странах ОЭСР она превышает 80 лет. Материнская смертность за 10 лет снизилась в 3,5 раза. Это очень большое достижение, но даже сейчас она почти в два раза превышает показатели развитых стран. И несмотря на снижение динамики, к сожалению, детская смертность более чем в 3 раза превышает показатели ОЭСР. Среди причин смерти в Казахстане лидирует болезни системы кровообращения, в том числе инфаркты, инсульты, болезни органов дыхания, злокачественные образования, травмы», — сказал Биртанов во время выступления на коллегии в Астане.

По его словам, основное бремя заболеваемости и смертности приходится на хронические и неинфекционные болезни. По мнению главы минздрава, заболеваемость и смертность от злокачественных образований, по сравнению с 2015 годом, снизилась, однако, пятилетняя выживаемость по трем основным направлениям скрининга (рак шейки матки, рак молочной железы и колоректальный рак) в Казахстане составляет 50,2% (в ОЭСР 91%).

«При этом в динамике за 10 лет выживаемость от рака в последнее время не улучшилась. То есть мы стоим на месте. Смертность от травмы и отравления снизилась за 10 лет вдвое. Но в настоящее время она в 13 раз выше, чем в странах ОЭСР», — отметил министр.

Он объяснил, что на сегодняшний день министерство пересматривает подходы инфраструктурного планирования, чтобы уходить от малопрофильных больниц, делая многопрофильные больницы, где будет возможность обеспечить нужный подход и эффективную реанимационную поддержку тяжелым больным.

 

3 марта 2017, 09:45
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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