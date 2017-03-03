Биртанов: Обеспеченность населения врачами РК в 2 раза выше, чем в странах ОЭСР
3 марта 2017, 10:30
Очевидно, имеет место неправильное распределение трудовых ресурсов между различными уровнями оказания медицинской помощи - Биртанов.
Обеспеченность населения врачами РК в 2 раза выше, чем в странах ОЭСР. Об этом сегодня в ходе расширенного заседания рассказал министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент Zakon.kz.
Помимо этого, по его словам, обеспеченность медицинскими сестрами в Казахстане, выше чем в странах ОЭСР.
«Вместе с тем мы говорим о постоянной нехватке кадров.Очевидно, имеет место не правильное распределение трудовых ресурсов между различными уровнями оказания медицинской помощи и нам необходимо здесь разработать более эффективный меры управления кадровыми ресурсами», - отметил министр.
«Но безусловно, с точки зрения мотивации кадров необходимо внедрять лучшие практики по управлению человеческими ресурсами в самих предприятиях и медицинских организациях», - добавил он.
Татьяна Ковалева, Астана
Фото: Altaynews
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4847044-91353e6a42a296b735fa137c735b5036
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...