Биртанов: Обеспеченность населения врачами РК в 2 раза выше, чем в странах ОЭСР

Обеспеченность населения врачами РК в 2 раза выше, чем в странах ОЭСР. Об этом сегодня в ходе расширенного заседания рассказал министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент Zakon.kz





Помимо этого, по его словам, обеспеченность медицинскими сестрами в Казахстане, выше чем в странах ОЭСР.





«Вместе с тем мы говорим о постоянной нехватке кадров.Очевидно, имеет место не правильное распределение трудовых ресурсов между различными уровнями оказания медицинской помощи и нам необходимо здесь разработать более эффективный меры управления кадровыми ресурсами», - отметил министр.





«Но безусловно, с точки зрения мотивации кадров необходимо внедрять лучшие практики по управлению человеческими ресурсами в самих предприятиях и медицинских организациях», - добавил он.





Татьяна Ковалева, Астана