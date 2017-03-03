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Биртанов: Обеспеченность населения врачами РК в 2 раза выше, чем в странах ОЭСР

3 марта 2017, 10:30

Очевидно, имеет место неправильное распределение трудовых ресурсов между различными уровнями оказания медицинской помощи - Биртанов.


Обеспеченность населения врачами РК в 2 раза выше, чем в странах ОЭСР. Об этом сегодня в ходе расширенного заседания рассказал министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент Zakon.kz.

Помимо этого, по его словам, обеспеченность медицинскими сестрами в Казахстане, выше чем в странах ОЭСР.

«Вместе с тем мы говорим о постоянной нехватке кадров.Очевидно, имеет место не правильное распределение трудовых ресурсов между различными уровнями оказания медицинской помощи и нам необходимо здесь разработать более эффективный меры управления кадровыми ресурсами», - отметил министр.

«Но безусловно, с точки зрения мотивации кадров необходимо внедрять лучшие практики по управлению человеческими ресурсами в самих предприятиях и медицинских организациях», - добавил он.

Татьяна Ковалева, Астана
Фото: Altaynews

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