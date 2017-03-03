В Астане началось совместное заседание палат Парламента

В Астане проходит совместное заседание Палат Парламента РК с участием Президента Нурсултана Назарбаева, передает Zakon.kz

«В сегодняшнем заседании принимают участие 47 депутатов Сената, из 107 депутатов Мажилиса присутствуют 105 депутатов. Совместное заседание палат парламента объявляется открытым», - сообщил открывая заседание, спикер Мажилиса парламента РК Нурлан Нигматулин.

В соответствии с пунктом 8 регламента парламента Республики Казахстан Казахстан постановляет:

Внести в повестку дня совместного заседания палат парламента РК на 3 марта 2017 года следующий вопрос: О проекте Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» (первое чтение).

Напомним, что распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента ранее подписал Председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматуллин.

«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 3 марта 2017 года в 10 часов в городе Астане», - говорится в тексте распоряжения.

Отметим, что 15 декабря 2016 года в ходе торжественного собрания в честь 25-летия Независимости Республики Казахстан Н.Назарбаев заявил о необходимости пересмотреть разделения власти между Президентом, Правительством и Парламентом. «История Независимости показывает, что успех строительства нового государства, реформ обеспечен, прежде всего, сильной президентской власти. Новый этап развития государства объективно ставит вопрос об усилении ответственности Парламента, Правительства за состояние дел в стране», - сказал он.

В то же время глава государства подчеркнул, что «Казахстан был, есть и будет государством с президентской формой правления».

«Как это предусмотрено нашей Конституцией и это предполагает наше сегодняшнее развитие, нашу историю, нашу культуру и наши традиции. Вместе с тем, настало время рассмотреть вопрос перераспределения полномочий между Президентом, Правительством и Парламентом и специальная комиссия должна изучить эти вопросы и внести предложения по изменению соответствующих законов, а возможно и Конституции», - заключил тогда Н. Назарбаев.

26 февраля 2017 года завершилось всенародное обсуждение проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».

От казахстанцев поступило порядка шести тысяч обращений с предложениями по усилению роли парламента, ответственности правительства и местных органов власти, совершенствованию деятельности правоохранительной и судебной систем, а также по вопросам прав собственности. Данные предложения затрагивают как конституционные полномочия главы государства, так и полномочия, установленные законами страны.

По итогам всенародного обсуждения проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» будет доработан и представлен главе государства.