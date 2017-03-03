Контрабанду алкоголя и живых цветов пресекли на границе с Россией

Товар без соответствующих документов был обнаружен у пересекающих границу людей.

За сутки на казахстанско-российской границе пресечены три случая провоза крупной контрабанды – ГСМ, спиртные напитки и живые цветы, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.





Наряд пункта пропуска «Аят авто» Костанайского пограничного отряда задержал 42-летнего гражданина России, который пытался провезти через Государственную границу ГСМ – 22 тонны «АИ-92». Следовал задержанный из Казахстана в Россию на грузовом автомобиле «Ивеко». Разрешительные документы на груз отсутствуют.





В этот же день в этом же пункте пропуска казахстанские пограничники пресекли попытку провоза спиртных напитков – водка, общим весом около 19 тонн. Груз был обнаружен при досмотре автомобиля «Вольво», которым управлял 38-летний казахстанец, направлявшийся в Российскую Федерацию. Накладная на алкогольную продукцию оказалась поддельной.





По всем фактам задержания проинформированы сотрудники РОВД Тарановского района.





А в пункте пропуска «Кайрак авто» Костанайского пограничного отряда 36-летний гражданин Российской Федерации был задержан за попытку провоза в Казахстан на автомобиле «Пежо» живых цветов, весом 4 центнера. При проверке документов фитосанитарный сертификат на груз отсутствовал.





Проинформированы представители взаимодействующих органов.



