Биртанов: Обеспеченность населения врачами РК в 2 раза выше, чем в странах ОЭСР

Обеспеченность населения врачами РК в 2 раза выше, чем в странах ОЭСР. Об этом сегодня в ходе расширенного заседания рассказал министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент Zakon.kz.

Помимо этого, по его словам, обеспеченность медицинскими сестрами в Казахстане, выше чем в странах ОЭСР.

«Вместе с тем, мы говорим о постоянной нехватке кадров. Очевидно, имеет место не правильное распределение трудовых ресурсов между различными уровнями оказания медицинской помощи и нам необходимо здесь разработать более эффективный меры управления кадровыми ресурсами», - отметил министр.

«Но безусловно. С точки зрения мотивации кадров необходимо внедрять лучшие практики по управлению человеческими ресурсами в самих предприятиях и медицинских организациях», - добавил он.

Татьяна Ковалева