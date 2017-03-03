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В Астане состоялось очное заседание Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»

3 марта 2017, 10:47

Стратегия развития Холдинга «Байтерек» будет принята Постановлением Правительства Республики Казахстан.


2 марта, в Астане состоялось очное заседание Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», в ходе которого одобрен проект актуализированной Стратегии развития Холдинга до 2023 года.

Документ направлен на реализацию Плана нации - 100 конкретных шагов, Послания Главы государства от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», а также государственных и правительственных программ.

Актуализированная Стратегия пересматривает роль Холдинга «Байтерек» в процессе устойчивого развития экономики Казахстана - отход от функций финансового оператора по реализации государственных программ к роли классического института, обеспечивающего реализацию ключевых задач по устойчивому развитию экспортоориентированной и несырьевой экономики Казахстана и соответствующего высочайшим стандартам корпоративного управления.

Для эффективной реализации Стратегии Советом директоров одобрена кадровая политика, которая позволит привлекать и удерживать на основе системы грейдирования высококвалифицированных специалистов, а также обеспечит условия для непрерывного развития организационной эффективности.
Стратегия развития Холдинга «Байтерек» будет принята Постановлением Правительства Республики Казахстан.



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