2 марта, в Астане состоялось очное заседание Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», в ходе которого одобрен проект актуализированной Стратегии развития Холдинга до 2023 года.





Документ направлен на реализацию Плана нации - 100 конкретных шагов, Послания Главы государства от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», а также государственных и правительственных программ.





Актуализированная Стратегия пересматривает роль Холдинга «Байтерек» в процессе устойчивого развития экономики Казахстана - отход от функций финансового оператора по реализации государственных программ к роли классического института, обеспечивающего реализацию ключевых задач по устойчивому развитию экспортоориентированной и несырьевой экономики Казахстана и соответствующего высочайшим стандартам корпоративного управления.





Для эффективной реализации Стратегии Советом директоров одобрена кадровая политика, которая позволит привлекать и удерживать на основе системы грейдирования высококвалифицированных специалистов, а также обеспечит условия для непрерывного развития организационной эффективности.

Стратегия развития Холдинга «Байтерек» будет принята Постановлением Правительства Республики Казахстан.







