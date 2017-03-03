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Новости за сегодня

Национальным Банком РК согласованы руководящие работники банков второго уровня

 

Национальным Банком Республики Казахстан были согласованы следующие руководящие работники банков второго уровня:

1. Попандопуло Ф.В. - член Совета директоров АО «Банк Kassa Nova» (протокол № 19/БВУ/Т от 23.02.2017г.);

2. Логинов П.В. - Председатель Правления - член Совета директоров АО «Евразийский банк» (протокол № 20/БВУ/П от 23.02.2017г.);

3. Абдулов Ж.Б. - член Правления (курирующий исключительно вопросы безопасности) АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» (протокол № 21/БВУ/Т от 24.02.2017г.).

 

3 марта 2017, 10:45
Источник, интернет-ресурс: *Национального Банка РК

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