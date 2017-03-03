Назначен первый заместитель председателя областного филиала партии «Нур Отан»

Сегодня на расширенном заседании Совета Политического Бюро был представлен новый первый заместитель председателя Мангистауского областного филиала партии «Нур Отан». Им стал Тумышев Нури Лазарович.

Ранее занимавшая эту должность Нургалиева Халила Хабижановна приказом первого заместителя председателя партии «Нур Отан» М.А. Кул-Мухаммеда освобождена от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Аким Мангистауской области, председатель МОФ партии «Нур Отан» Алик Айдарбаев поблагодарил Халилу Нургалиеву и пожелал ей успехов на новой работе.

Тумышев Нури Лазарович родился в 1967 году.

Образование высшее. В 1992 году окончил Алма-Атинский архитектурно-строительный институт по специальности «инженер-строитель».

С 1987 по 1998 гг. - работал монтажником, мастером, старшим прорабом, главным инженером монтажно-строительного управления №88, производственное объединение «Энергоспецмонтаж».

С 1998 по 2001 гг. - являлся генеральным директором ТОО «Гандикап».

С 2001 по 2002 гг. - работал представителем ТОО «КазахОйлКурылыс» по Мангистауской области.

С 2002 по 2003 гг. - представитель ТОО «Батыс Курылыс» по Мангистауской области.

С 2003 по 2004 гг. - работал генеральным директором совместного казахстанско-американского предприятия «КазМеталлСпрей».

С 2005 по 2006 - генеральный менеджер ТОО «ТенизСервис» НК «КазМунайГаз».

С 2006 г. и по настоящее время - является генеральным директором ТОО «Гандикап».

С 2016 года Нури Тумышев назначен членом Политического Совета партии «Нур Отан». Депутат областного маслихата, член Бюро Политсовета областного филиала партии, заместитель председателя депутатской фракции партии.