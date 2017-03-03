 
Ясно
-4°

Астана

Ясно

Вероятность осадков: 4%

Влажность: 77%

Давление: 742 мм рт. ст.

Ветер: юго-западный, 8.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

318.30

3 марта 

Курс НБРК

315.00

-

АЛМАТЫ

Покупка

317.80

Продажа

318.30

АСТАНА

Покупка

318.20

Продажа

319.00

Подробнее
335.50

3 марта 

Курс НБРК

331.57

-

АЛМАТЫ

Покупка

333.50

Продажа

335.50

АСТАНА

Покупка

333.00

Продажа

335.00

Подробнее
Новости за сегодня

Назначен новый аким в Зыряновском районе

 

Распоряжением главы региона Даниала Ахметова акимом Зыряновского района назначен Нуржан Токсеитов, ранее возглавлявший Бескарагайский район.

Нуржан Токсеитов родился 6 июля 1960 года в селе Ундрус Бескарагайского района ВКО. Трудовую деятельность начал в 1977 году родном районе в качестве рабочего совхоза «Семеновский».

В 1986 окончил Семипалатинский зоотехническо-ветеринарный институт по специальности «Ветеринарный врач». В 1993 году окончил аспирантуру Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной ветеринарии имени Коваленко в г. Москве, где после завершения учебы продолжал свою трудовую деятельность научным сотрудником. В 2001 году окончил Казахскую государственную юридическую академию.

В 1994 году работал в Совместном российско-венгерском предприятии в г. Москве ведущим специалистом. С 1995 по 1998 год руководил такими предприятиями, как ТОО «Семей-Агро», АО «Акбулак», ТОО «Кен-Холдинг».

С 2000 по 2003 год работал начальником Восточно-Казахстанского областного территориального управления государственного контроля за животным и растительным миром. Далее до 2008 года работал генеральным директором ТОО «Алрун» в г. Алматы.

С 2008 по 2010 год работал заместителем начальника областного управления сельского хозяйства. Затем с 2010 по 2015 год был заместителем акима Зыряновского района. С апреля по октябрь 2015 года - руководил управлением ветеринарии Восточно-Казахстанской области. С октября 2015 года работал акимом Бескарагайского района.

Ранее возглавлявший Зыряновский район Айбек Каримов освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

3 марта 2017, 10:56
Источник, интернет-ресурс: Восточно-Казахстанского областного акимата

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код