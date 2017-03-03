Назначен новый аким в Зыряновском районе

Распоряжением главы региона Даниала Ахметова акимом Зыряновского района назначен Нуржан Токсеитов, ранее возглавлявший Бескарагайский район.

Нуржан Токсеитов родился 6 июля 1960 года в селе Ундрус Бескарагайского района ВКО. Трудовую деятельность начал в 1977 году родном районе в качестве рабочего совхоза «Семеновский».

В 1986 окончил Семипалатинский зоотехническо-ветеринарный институт по специальности «Ветеринарный врач». В 1993 году окончил аспирантуру Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной ветеринарии имени Коваленко в г. Москве, где после завершения учебы продолжал свою трудовую деятельность научным сотрудником. В 2001 году окончил Казахскую государственную юридическую академию.

В 1994 году работал в Совместном российско-венгерском предприятии в г. Москве ведущим специалистом. С 1995 по 1998 год руководил такими предприятиями, как ТОО «Семей-Агро», АО «Акбулак», ТОО «Кен-Холдинг».

С 2000 по 2003 год работал начальником Восточно-Казахстанского областного территориального управления государственного контроля за животным и растительным миром. Далее до 2008 года работал генеральным директором ТОО «Алрун» в г. Алматы.

С 2008 по 2010 год работал заместителем начальника областного управления сельского хозяйства. Затем с 2010 по 2015 год был заместителем акима Зыряновского района. С апреля по октябрь 2015 года - руководил управлением ветеринарии Восточно-Казахстанской области. С октября 2015 года работал акимом Бескарагайского района.

Ранее возглавлявший Зыряновский район Айбек Каримов освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.