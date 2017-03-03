Аким Жамбылской области провел ряд кадровых назначений

Распоряжением акима Жамбылской области №66-ө от «2» марта 2017 года Рахманбердиев Рахматильда Сегизбаевич назначен акимом Байзакского района.

Рахманбердиев Рахматильда Сегизбаевич родился в 1956 году, по национальности казах, образование высшее, в 1979 году закончил Алматинский институт народного хозяйства по специальности «планирование сельского хозяйства». Трудовую деятельность начал в 1979 году старшим экономистом Луговского конного завода в Луговском районе.

В 1981-1983 г.г. работал секретарем комитета комсомола Луговского конного завода; 1983-1987 г.г. заведующим лекторской группой, заведующим отделом Жамбылского областного комитета комсомола; 1987-1991 г.г. лектором, консультантом идеологического отдела Жамбылского областного комитета Компартии Казахстана; 1991-1997 г.г. на руководящих должностях в бизнес-структурах.

В 1997-2006 г.г. начальник Луговского районного управления экономики, заместитель акима района Т.Рыскулова; 2006-2010 заместитель руководителя аппарата акима Жамбылской области; 2010-2013 г.г. руководитель управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области; 2013-2017 г.г. руководитель аппарата акима Жамбылской области.

Распоряжением акима Жамбылской области №68-ө от «2» марта 2017 года Рустем Рысбаевич Даулет назначен акимом города Тараз

Рустем Рысбаевич Даулет родился в 1974 году, по национальности казах, имеет высшее образование, в 1996 году окончил Жамбылскую высшую Школу предпринимательства «Элтекс» по специальности «маркетинг и коммерция», в 2003 году Академию государственной службы при Президенте Республики Казахстан по специальности «государственное управление», в 2010 году Таразский государственный университет имени М.Х.Дулати по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 1994 году рабочим в АО «Бостандык».

В 1995-2000 г.г. заместитель акима, аким Бостандыкского сельского округа Таласского района; 2000-2002 г.г. заместитель акима г.Каратау; 2002-2003 г.г. слушатель Академии Государственной службы при Президенте Республики Казахстан.

В 2003-2004 г.г. консультант Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан, начальник управления Комитета торговли Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан; 2004-2011 г.г. помощник заместителя Председателя Сената Парламента Республики Казахстан, депутата Сената; 2011-2013 г.г. заместитель акима Жамбылского района; 2013-2015 г.г. аким Жамбылского района; 2015-2017 г.г. аким Шуского района.

Распоряжением акима Жамбылской области №67-ө от «2» марта 2017 года Календеров Нуржан Сабитович назначен руководителем аппарата акима Жамбылской области

Календеров Нуржан Сабитович родился в 1976 году, по национальности казах, образование высшее, в 1997 году закончил Жамбылский технологический институт легкой и пищевой промышленности по специальности «международные экономические отношения».

Трудовую деятельность начал в 1997 году бухгалтером в бизнес-структурах.

В 2000-2003 г.г. старший специалист Таразского городского отделения, главный специалист Жамбылского областного филиала РГКП «Государственный центр по выплате пенсий»; 2003-2005 г.г. главный специалист аппарата акима Жамбылской области; 2005-2011 г.г. начальник отдела, заместитель начальника управления, начальник Управления финансов акимата Жамбылской области; 2011-2013 г.г. аким Жамбылского и Кордайского районов; 2013-2017 г.г. аким города Тараз.