Президент РК внес законопроект с поправками в Конституцию РК на рассмотрение в парламент

Глава государства, выступая перед депутатами, подчеркнул, что необходимо вовремя реагировать на вызовы времени.

В Астане проходит совместное заседание палат Парламента РК, в повестке которого рассматривается законопроект РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК» в первом чтении, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Конституционные реформы - наш конкретный ответ на вопрос, в каком направлении идет Казахстан. Это демократический вектор развития. В самые ответственные моменты мы демонстрировали согласие в нашей стране, и сейчас мы не сойдем с этого пути. С непоколебимой уверенностью успешной реализации важнейшего для будущего страны дела я вношу законопроект в парламент», - сказал Нурсултан Назарбаев.





«Прошу депутатов парламента, по возможности, не откладывая, с соблюдением всех установленных процедур и наших законов рассмотреть законопроект. В Конституции прописаны два варианта изменения Основного закона страны. Президент после обсуждения мог отправить на референдум или в парламент», - добавил он.





По его словам, учитывая, что основные моменты государственной системы, власти не меняются, основные моменты прав и свобод человека не затрагиваются в этой реформе, нет необходимости проводить референдум с большими затратами, людскими ресурсами и создавать политические проблемы, вопросы в обществе.





«Поэтому избранный народом депутатский корпус, согласно Конституции, вправе вносить эти законы. И я решил принять второй вариант - внести к вам на рассмотрение. Уверен, что депутатский корпус достойно и ответственно выполнит свою законодательную работу», - подчеркнул Глава государства.





Президент указал, что теперь Парламент РК должен «открыто и публично» рассмотреть документ при строгом соблюдении порядка рассмотрения законопроектов.





«Уверен, что вы будете рассматривать проект с точки зрения интересов государства, не затягивая по времени. Желаю успехов в вашей работе», - заключил Н. Назарбаев.





Все новости по теме читайте здесь





Ксения Давыдова, Астана