Россиянин провел сутки в открытом море у берегов Таиланда

В Таиланде найден живым российский турист Дмитрий Сомов, пропавший накануне в открытом море во время плавания с маской, ластами и трубкой (сноркелинга) , пишет , пишет Вести.ру





В ближайшее время мужчина будет доставлен на берег. Заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде сообщил, что инцидент с группой российских туристов произошел накануне в акватории Андаманского моря. Четверо мужчин занимались сноркелингом, сильное подводное течение неожиданно разнесло их в разные стороны, передает ТАСС. Троим туристам удалось дождаться помощи, судьба еще одного была неизвестна.





Поиски пропавшего мужчины вели морская полиция и военные, а обнаружил и подобрал его в открытом море рыбак.







