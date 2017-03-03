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Россиянин провел сутки в открытом море у берегов Таиланда

3 марта 2017, 11:01

Поиски пропавшего мужчины вели морская полиция и военные.


В Таиланде найден живым российский турист Дмитрий Сомов, пропавший накануне в открытом море во время плавания с маской, ластами и трубкой (сноркелинга), пишет Вести.ру.

В ближайшее время мужчина будет доставлен на берег. Заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде сообщил, что инцидент с группой российских туристов произошел накануне в акватории Андаманского моря. Четверо мужчин занимались сноркелингом, сильное подводное течение неожиданно разнесло их в разные стороны, передает ТАСС. Троим туристам удалось дождаться помощи, судьба еще одного была неизвестна.

Поиски пропавшего мужчины вели морская полиция и военные, а обнаружил и подобрал его в открытом море рыбак.


Фото: Flip

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