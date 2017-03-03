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В школах Астаны могут запретить смартфоны

3 марта 2017, 11:13

Запрет на использование смартфонов могут ввести уже с середины марта-начала апреля.


Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщил заместитель руководителя Управления образования Ануар Жангозин.

Управление образование разослало школам письмо за подписью Анаура Жангозина о том, что в школах Астаны до 6 марта планируется провести родительские собрания с целью обсуждения данного вопроса и внесения его в уставы школ.

Нововведение будет внедряться совместно с прокуратурой.

«Во-первых, пользование смартфонами отрицательно влияет на образовательный процесс. Во-вторых, дети часто теряют телефоны, либо возникают случаи отъема телефонов, поэтому эта мера предпринимается для обеспечения безопасности детей. Это пилотный режим. В общем, большинство родителей настроены положительно», - сказал Жангозин.

По словам Жангозина, это не коснется простых гаджетов, девайсов, вроде смарт-часов.

«Речь не идет о том, как некоторые в комментариях пишут, что мы хотим оградить от того, чтобы дети делали аудио-, видео-записи в школе. Если дети теряют телефоны, возникают много претензий к учителю, завучу и так далее. Хотя школьник мог сам потерять смартфон», - отметил он.

Нововведение в школах Астаны могут внедрить уже этой весной.

«Я думаю, если школы соберут подписи родителей о согласии на запрет, то с середины марта, в начале апреля, мы уже внедрим это. В Астане уже есть две школы, которые совместно с родителями приняли такое решение. И там нет вопросов», - заключил он.

Ардак Джанузакова
Фото с сайта Ак Жайык

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