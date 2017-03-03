Нужно законодательно закрепить право Минздрава регулировать цены на все лекарства - Л. Пак

Дать право министерству здравоохранения регулировать цены на все лекарственные средства предложила сегодня в ходе расширенного заседания ведомства и.о. председателя комитета фармации МЗ РК Лариса Пак, передает корреспондент Zakon.kz.

«Что попадает сегодня под государственное регулирование? Если на 1 января 2016 года в стране было зарегистрировано 7 700 торговых наименований лекарственных средств, из них государственное регулирование подпадало только 4 083 торговых наименования. Остальные позиции не подпадают под государственное урегулирование. Соответственно, вот этот блок и вызывает недовольства со стороны общественности» - сказал она.

По ее мнению, проблема завышенных цен на рынке лекарственных средств состоит в том, что у министерства отсутствует компетенция регулирования цен на все препараты.

«Они в розничной сети в связи с этим повышены в 3-4 раза. Чтобы законодательно закрепить норму по государственному регулированию цен на лекарственные средства, нам необходимо внести изменения в Кодекс «О здоровье» и в предпринимательский Кодекс, - предложила она. - И учитывая, что государственное регулирование на лекарства затронет интересы предпринимательства, необходимо обсуждение на площадке НПП «Атамекен» с участием ассоциаций, представителей бизнес-сообщества».

Она убеждена, нужно внести автоматизированную систему выписки рецептов, автоматизировать систему ценообразования и ввести государственный реестр цен.

«Нужно информировать население об утверждённых предельных ценах, проводить постоянный мониторинг СМИ, обязать аптеки на видном месте разместить всю необходимую информацию, создать единый сайт лекарств, на котором размещать информацию для потребителей в том числе и о ценах, с возможностью перехода на специальные сайты» - заключила она.

Татьяна Ковалева