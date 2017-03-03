Назарбаев: Казахстан должен достичь 5-процентного роста экономики

Казахстан должен в ближайшие годы достичь пятипроцентного роста экономики, заявил в пятницу президент страны Нурсултан Назарбаев.

"Наш курс — тридцатка развитых стран, где мы хотим быть… для этого надо достигнуть в ближайшие годы пятипроцентного роста экономики. Я говорил, что за последние 25 лет в государства развитых стран, в тридцатку, смогла продвинуться единственная страна в мире — это Южная Корея. Так что это не просто так: все хотят, и мы хотим", — сказал Назарбаев на совместном заседании палат парламента.





По его словам, новые задачи, поставленные им в послании народу Казахстана, накладывают на законодательные и исполнительные органы особую ответственность, потому что "нам сейчас придется решать совершенно новые задачи, которые мы доселе не делали".



