 
Ясно
-4°

Астана

Ясно

Вероятность осадков: 4%

Влажность: 77%

Давление: 742 мм рт. ст.

Ветер: юго-западный, 8.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

318.30

3 марта 

Курс НБРК

315.00

-

АЛМАТЫ

Покупка

317.80

Продажа

318.30

АСТАНА

Покупка

318.20

Продажа

319.00

Подробнее
335.50

3 марта 

Курс НБРК

331.57

-

АЛМАТЫ

Покупка

333.50

Продажа

335.50

АСТАНА

Покупка

333.00

Продажа

335.00

Подробнее
Новости за сегодня

Назарбаев: Земля без хозяина - это ничья земля

 

По словам Президента РК, в вопрос собственности входит все, передает корреспондент Zakon.kz с совместного заседания палат Парламента РК.

«Когда говорим «каждый», там остается «граждане Казахстана», здесь «каждый», все юридическое сообщество поддержало, потому что это обеспечивает стабильность поступления инвестиций в нашу страну, доверие наших инвесторов и казахстанцев. Но, нам не надо торопиться, надо поработать, должен быть консенсус в этом вопросе, разъяснять надо. Все равно мы к этому придем, даже по земле, потому что земля без хозяина - это ничья земля. Она потеряет свою способность выращивать сельскохозяйственную продукцию. И когда-нибудь мы должны понять, что есть такое выражение «земля без хозяина - сирота». Поэтому изменения в эту статью мы будем рассматривать попозже. Все граждане республики могут иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество, однако собственность является неприкосновенной, остается в Конституции. Но, в ходе обсуждения могут быть у вас и другие мнения, и я тоже это предполагаю», - подчеркнул Н. Назарбаев.

«Мы еще раз должны разъяснить народу, когда говорим о собственности, что нельзя ставить знак равенства, что это только земля», - заметил президент.

«Поскольку эти предложения повторяются, группируются и то, что необходимо, мы взяли на вооружение и включили в проект, который вам предложен. Все они тщательно проанализированы и будут учтены в дальнейшем совершенствовании государственных органов и законодательного процесса. Всего рабочая группа проанализировала более 300 действующих законов и 20 кодексов», - сказал Глава государства.

«Неоднозначные прочтения вызвали предлагаемые поправки в статью 26 Конституции. В то же время, вся конституционная реформа нацелена на консолидацию нашего общества, поэтому я предлагаю оставить статью 26 в прежней редакции. Тем более, что это не вносит каких-то особых моментов. Мы еще раз должны разъяснить народу, когда говорим о собственности, что нельзя ставить знак равенства, что это только земля. У человека каждого есть разная собственность: жилье, земля, недвижимое, движимое имущество», - добавил он.

Как он отметил, по итогам обсуждения проект закона «О внесении изменения и дополнений в Конституцию» был доработан и 1 марта внесен Парламент на обсуждение депутатов.

«Учитывая общенациональное обсуждение, можно утверждать, что этот документ - консолидированная позиция народа Казахстана. Народ сказал свое слово, тем самым поддержал модернизацию государственной власти», - заключил Президент.

 

Ксения Давыдова

 

3 марта 2017, 11:15
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код