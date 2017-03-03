Назарбаев: Земля без хозяина - это ничья земля

По словам Президента РК, в вопрос собственности входит все, передает корреспондент Zakon.kz с совместного заседания палат Парламента РК.

«Когда говорим «каждый», там остается «граждане Казахстана», здесь «каждый», все юридическое сообщество поддержало, потому что это обеспечивает стабильность поступления инвестиций в нашу страну, доверие наших инвесторов и казахстанцев. Но, нам не надо торопиться, надо поработать, должен быть консенсус в этом вопросе, разъяснять надо. Все равно мы к этому придем, даже по земле, потому что земля без хозяина - это ничья земля. Она потеряет свою способность выращивать сельскохозяйственную продукцию. И когда-нибудь мы должны понять, что есть такое выражение «земля без хозяина - сирота». Поэтому изменения в эту статью мы будем рассматривать попозже. Все граждане республики могут иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество, однако собственность является неприкосновенной, остается в Конституции. Но, в ходе обсуждения могут быть у вас и другие мнения, и я тоже это предполагаю», - подчеркнул Н. Назарбаев.

«Мы еще раз должны разъяснить народу, когда говорим о собственности, что нельзя ставить знак равенства, что это только земля», - заметил президент.

«Поскольку эти предложения повторяются, группируются и то, что необходимо, мы взяли на вооружение и включили в проект, который вам предложен. Все они тщательно проанализированы и будут учтены в дальнейшем совершенствовании государственных органов и законодательного процесса. Всего рабочая группа проанализировала более 300 действующих законов и 20 кодексов», - сказал Глава государства.

«Неоднозначные прочтения вызвали предлагаемые поправки в статью 26 Конституции. В то же время, вся конституционная реформа нацелена на консолидацию нашего общества, поэтому я предлагаю оставить статью 26 в прежней редакции. Тем более, что это не вносит каких-то особых моментов. Мы еще раз должны разъяснить народу, когда говорим о собственности, что нельзя ставить знак равенства, что это только земля. У человека каждого есть разная собственность: жилье, земля, недвижимое, движимое имущество», - добавил он.

Как он отметил, по итогам обсуждения проект закона «О внесении изменения и дополнений в Конституцию» был доработан и 1 марта внесен Парламент на обсуждение депутатов.

«Учитывая общенациональное обсуждение, можно утверждать, что этот документ - консолидированная позиция народа Казахстана. Народ сказал свое слово, тем самым поддержал модернизацию государственной власти», - заключил Президент.

Ксения Давыдова