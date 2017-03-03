Традиции бьют по семейному бюджету таджикистанцев

Утро 2-го марта в семье Назаровых началось с "войны" — старшая дочь семейства заставляет родителей купить новое платье из атласа. На слова отца о том, что он и так давно не тянет расходы семьи, девочка отвечает одно: "Меня сегодня классная руководительница убьет" , пишет , пишет Sputnik Таджикистан





— Мы с ее мамой еще в прошлом году поняли для себя одно: национальное платье — это пустая трата денег. На прошлогодний Навруз мы ей заказали чакан. Обошлось нам платье ровно в 200 сомони. Закрыл я глаза на это лишь потому, что девочка первый год пошла в школу, и мы не хотели, чтобы она в чем-то была хуже других. Но чувствую, мне просто не угнаться за всем этим, учитывая, что зарабатываю я электриком небаснословные деньги, — сетует Рустам Назаров.





Его дочка учится в одной из центральных школ Душанбе, где сегодня утром больше половины девочек на линейке выстроились в атласных платьях. Мальчиков это распоряжение не коснулось. Хотя некоторые учителя уже придумали наряд и для них.





- Я думаю собрать у девочек лоскутья от их платьишек и заколоть в форме цветочка каждому мальчику на грудь. Тоже будет красиво. Можно также попросить их прийти в тюбетейках, — делится идеями учительница начальных классов Зарина Джобирова.





Эта картина атласная, признается она, глаза очень радует, если не учитывать, что это все же накладно.





— Но распоряжение есть распоряжение, и не выполнять его мы не можем, хотя оно имеет "рекомендательный" характер. Вчера я сама на час отпросилась у руководства школы и сгоняла в Корвон. Была в ужасе от цен — платье простого пошива мне обойдется в 250 сомони, — сетует учительница.





Но, по ее словам, Китай, как всегда, впереди — весь рынок эти дни заполнен импортными платьями низкого качества с узорами атласа. Не совсем хорошая замена атласу, но по карману особо не бьет. Такое Зарина Джобирова купила себе за 150 сомони. За эту сумму можно обеспечить семью из 5-ти человек хлебом на целый месяц, купив почти 40 килограммов муки.





Не приказ, а рекомендация





В таджикском сегменте социальных сетей данное распоряжение Минобрнауки страны обсуждают достаточно бурно — одни удивляются, куда смотрит Минздрав РТ, когда детям холодным утром надо идти в школу в тонких туфлях и атласных платьях, а другие задаются вопросом, почему только женской половине надо отдуваться за патриотизм всех таджикистанцев.





А пока споры продолжаются, в самом министерстве спешат уверить, что распоряжение носит рекомендательный характер.





— Выполнять его необязательно. Никто не должен вытаскивать из кармана свои последние копейки и тратиться на новое платье. Пусть приходят те, чьи условия позволяют, или те, у которых уже есть национальное платье. Мужскую половину населения это вообще не касается, поскольку, в какой, например, одежде национальной вы их сами представляете? Это просто невозможно, — отметили в Минобрнауки РТ.





В министерстве также подчеркнули, что это распоряжение было выпущено лишь в целях усиления чувства патриотизма, национальной гордости и повышения уровня самопознания молодого поколения.





Одежда не знак патриотизма Патриотизм и истинная гордость, по словам общественного деятеля Марьям Давлатовой, не прививается насильно и уж тем более не ношением определенной одежды.





— Истинная гордость и патриотизм не насаждается, а воспитывается. И для этого нужна долгая и кропотливая работа. Иначе — силовыми методами, это вызовет недовольство и раздражение, что сводит на нет сам смысл этого деяния, — говорит Давлатова.





Первый шаг в воспитании патриотического духа, отмечает она, делается еще в раннем возрасте в семье и определяется не ношением национальной одежды.





— Это понятие и чувство, которое выходит за рамки любви только к определенной вещи или к кусочку земли. Это любовь и святость людей, живущих рядом, это счастливое детство, светлое юношество, это чувство достоинства. Основа этого всего семья и положение матери в ней и в обществе, с чем у нас еще много проблем впереди, — говорит Давлатова.



