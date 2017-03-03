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Конституция в свое время позволила избежать хаоса в стране - Президент РК

3 марта 2017, 11:33

«Думаю, что мы правильно все это сделали», - добавил Глава государства.


Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев напомнил о печальной истории Парламента после получения независимости страной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 1992 году, избранный по советским законам Парламент - тогдашний Верховный совет КазССР - принял законы, которые чуть ли не создали хаос в нашей стране. Мы вообще не могли двигать реформы, ни один закон не проходил. И некого было обвинять. Люди не понимали, как из того порядка перейти к другому - частная собственность, продажа ресурсов и так далее. Такой уровень и воспитание были у людей. И когда все остановилось, следующим этапом - принятием другой Конституции - мы создали ту власть, по которой мы жили. Если бы мы этого не сделали, здесь был бы тот хаос, который наблюдаем в других странах постсоветского пространства», - рассказал Нурсултан Назарбаев на совместном заседании палат Парламента.

«Умело надо пользоваться любой властью, даже если это прописано законом. Мы не допустили ущемления прав и свобод граждан, пользуясь такой сильной вертикалью власти. С другой стороны - именно эти системы обеспечили поступательное движение страны, реформы всех секторов нашей экономики и политики, рост экономики и благосостояния и авторитет нашей страны в мире. Думаю, что мы правильно все это сделали», - добавил Глава государства.

Напомним, в Астане проходит совместное заседание палат Парламента с участием Президента Казахстана, на повестку которого вынесен проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК».

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Дамир Байманов
Фото BNews.kz

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