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Арестован мужчина, убивший жену в зале суда в Костанайской области

3 марта 2017, 11:34

Суд санкционировал арест Бекибаева на два месяца.


В Костанайской области санкционирован арест мужчины, который убил жену в зале суда, сообщает «КН» со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.

Суд санкционировал арест Бекибаева на два месяца по статье 99 части 1 УК РК «Убийство».

Напомним, мужчина убил жену в здании суда. Инцидент произошел в Амангельдинском районном суде. Супруги пришли туда, чтобы разводиться. Но перед началом процесса муж нанес жене несколько ударов ножом. Потерпевшая от полученных ранений скончалась.

Фото: kstnews.kz

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