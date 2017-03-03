Арестован мужчина, убивший жену в зале суда в Костанайской области
3 марта 2017, 11:34
Суд санкционировал арест Бекибаева на два месяца.
В Костанайской области санкционирован арест мужчины, который убил жену в зале суда, сообщает «КН» со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.
Суд санкционировал арест Бекибаева на два месяца по статье 99 части 1 УК РК «Убийство».
Напомним, мужчина убил жену в здании суда. Инцидент произошел в Амангельдинском районном суде. Супруги пришли туда, чтобы разводиться. Но перед началом процесса муж нанес жене несколько ударов ножом. Потерпевшая от полученных ранений скончалась.
Фото: kstnews.kz
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