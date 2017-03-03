 
Ясно
-4°

Астана

Ясно

Вероятность осадков: 4%

Влажность: 77%

Давление: 742 мм рт. ст.

Ветер: юго-западный, 8.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

318.30

3 марта 

Курс НБРК

315.00

-

АЛМАТЫ

Покупка

317.80

Продажа

318.30

АСТАНА

Покупка

318.20

Продажа

319.00

Подробнее
335.50

3 марта 

Курс НБРК

331.57

-

АЛМАТЫ

Покупка

333.50

Продажа

335.50

АСТАНА

Покупка

333.00

Продажа

335.00

Подробнее
Новости за сегодня

Президент РК внес законопроект с поправками в Конституцию РК на рассмотрение в парламент

 

В Астане проходит совместное заседание палат Парламента РК, в повестке которого рассматривается законопроект РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК» в первом чтении, передает корреспондент Zakon.kz.

«Конституционные реформы - наш конкретный ответ на вопрос, в каком направлении идет Казахстан. Это демократический вектор развития. В самые ответственные моменты мы демонстрировали согласие в нашей стране, и сейчас мы не сойдем с этого пути. С непоколебимой уверенностью успешной реализации важнейшего для будущего страны дела я вношу законопроект в парламент», - сказал Нурсултан Назарбаев.

«Прошу депутатов парламента, по возможности, не откладывая, с соблюдением всех установленных процедур и наших законов рассмотреть законопроект. В Конституции прописаны два варианта изменения Основного закона страны. Президент после обсуждения мог отправить на референдум или в парламент», - добавил он.

По его словам, учитывая, что основные моменты государственной системы, власти не меняются, основные моменты прав и свобод человека не затрагиваются в этой реформе, нет необходимости проводить референдум с большими затратами, людскими ресурсами и создавать политические проблемы, вопросы в обществе.

«Поэтому избранный народом депутатский корпус, согласно Конституции, вправе вносить эти законы. И я решил принять второй вариант - внести к вам на рассмотрение. Уверен, что депутатский корпус достойно и ответственно выполнит свою законодательную работу», - подчеркнул Глава государства.

Президент указал, что теперь Парламент РК должен «открыто и публично» рассмотреть документ при строгом соблюдении порядка рассмотрения законопроектов.

«Уверен, что вы будете рассматривать проект с точки зрения интересов государства, не затягивая по времени. Желаю успехов в вашей работе», - заключил Н. Назарбаев.

 

Ксения Давыдова

 

3 марта 2017, 11:26
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код