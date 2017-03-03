Казахстанских инвесторов в Аджарии освободят от налогов

В Аджарии активно возводятся жилые комплексы, отели, и даже апарт-отели с сервисом сдачи апартаментов.

Отечественный бизнес за 10 лет инвестировал в Аджарию 343 млн. долларов США. А товарооборот в 43 млн. долларов за прошедший 2016 год является хорошим показателем даже в условиях кризиса.





Инвестиционный форум “Visit Batumi/Invest in Batumi” в Астане стал одним из важнейших событий торгово-экономического сотрудничества Казахстана и Аджарской Автономной Республики.





Форум запомнится не только визитом председателя правительства Аджарии Зураба Патарадзе, но и перспективами, открывающимися для казахстанского бизнеса в этом регионе, уже сегодня в Аджарии зарегистрировано 165 компаний с участием казахстанского капитала.









В ходе двусторонних встреч и презентаций строительно-девелоперских компаний - “ANAGI”, “ORBI GROUP”, “METRO ATLAS GEORGIA” и “ALLIANCE GROUP”, а также туристической компании “AJARA TOUR” казахстанские бизнесмены смогли оценить возможности для ведения бизнеса в этом регионе.





Наиболее перспективным направлением остается туризм. Ежегодно Аджарию посещает более миллиона туристов. Ну а компании, ведущие деятельность в высокогорье, освобождаются от подоходного, корпоративно-подоходного и налога на имущество на 10 лет. При вложении свыше 1 млн. лари, к примеру, в строительство гостиницы, инвестору предложат участок земли за символическую цену, освобождение от налогов на прибыль и имущество на 15 лет, бесплатные генплан гостиницы и разрешение на строительство, а также подведение всех коммуникаций.





Так же, в Аджарии активно возводятся жилые комплексы, отели, и даже апарт-отели с сервисом сдачи апартаментов. А квартиры в таких комплексах ничем не отличаются от номеров 4-5 звездочных отелей.





Востребован и экспортный потенциал, только сегодня в Казахстан экспортируется 500 тонн цитрусов. Это всего 1% от общего объема выращиваемых в Аджарии фруктов.



