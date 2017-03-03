Назарбаев поблагодарил казахстанцев за поддержку

Глава государства Нурсултан Назарбаев поблагодарил казахстанцев, предложивших в конституционных реформах усиление роли Президента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я наблюдал за ходом обсуждения проекта в стране. Многие граждане выразили беспокойство о том, не приведут ли изменения к ослаблению существующей вертикали власти, а также высказали поддержку Президенту, наоборот предлагая усилить роль главы государства. Я искренне благодарен всем гражданам, которые высказывались, и знаю, среди них и ваши предложения были», - сказал Нурсултан Назарбаев, обращаясь к депутатам сегодня на совместном заседании палат Парламента.

По его словам, Президент, как и прежде, остается носителем высшей государственной власти согласно Конституции.

В компетенции главы государства остаются стратегические функции в сфере защиты Конституции, отношений между ветвями власти, обороны и безопасности, внешней и внутренней политики страны. «Хочу заметить, что данная реформа - это не спонтанное предложение, а плод серьезного размышления, тщательного подхода к сегодняшним реалиям», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Напомним, конституционные изменения, предусматривающие передачу ряда полномочий от Президента Правительству и Парламенту, были инициированы главой государства. Конституционную реформу обсуждали всей страной. Свою точку зрения высказывали известные люди, члены Правительства, руководители государственных ведомств, общественные деятели, представители всех политических партий, творческой интеллигенции, популярные спортсмены. Рабочая группа фиксировала все мнения, вопросы и предложения, которые звучали на встречах с людьми, публиковались в СМИ и интернете. Администрацией Президента были выделены специальные почтовые адреса, куда любой желающий мог присылать свои материалы.

В результате от казахстанцев поступило более 6 тыс. различных предложений, они затрагивают 63 статьи Конституции из 98 и охватывают все разделы Основного закона. Предложения разноплановые и не ограничиваются только проектом, вынесенным на всенародное обсуждение. Значительное число обращений поступило по поправкам в 26 статью Конституции. Многие просили не вносить изменения в нее. В свою очередь Президент также предложил оставить эту статью без изменений.

Дамир Байманов