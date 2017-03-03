Подарок любимым женщинам приготовили ведущие солисты Театра «Астана Опера»

Традиция дарить милым дамам билет в театр к самому весеннему празднику – 8 Марта – приобретает популярность. В Большом зале «Астана Опера» в Международный женский день пройдет праздничный концерт «И нет тебя прекрасней…». В концерте участвуют Симфонический оркестр и хор «Астана Опера» под руководством Заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдинова , сообщает пресс-служба театра.





- Наших слушателей ожидает театрализованное шоу. Мы хотим сделать совершенно новую форму концерта, время сейчас обязывает к тому, чтобы театр дарил зрителю разносторонние впечатления - и вижу, и слышу, и становлюсь участником действа. Вокалисты будут появляться неожиданно из зала, видеосопровождение перенесет зрителя вначале в космос, потом в цветущие сады, а также мы приготовили еще множество сюрпризов для нашей публики. Звучание симфонического оркестра позволит зрителю