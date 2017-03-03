Подарок любимым женщинам приготовили ведущие солисты Театра «Астана Опера»
3 марта 2017, 11:45
Концерт будет вокально-инструментальным.
Традиция дарить милым дамам билет в театр к самому весеннему празднику – 8 Марта – приобретает популярность. В Большом зале «Астана Опера» в Международный женский день пройдет праздничный концерт «И нет тебя прекрасней…». В концерте участвуют Симфонический оркестр и хор «Астана Опера» под руководством Заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдинова, сообщает пресс-служба театра.
- Наших слушателей ожидает театрализованное шоу. Мы хотим сделать совершенно новую форму концерта, время сейчас обязывает к тому, чтобы театр дарил зрителю разносторонние впечатления - и вижу, и слышу, и становлюсь участником действа. Вокалисты будут появляться неожиданно из зала, видеосопровождение перенесет зрителя вначале в космос, потом в цветущие сады, а также мы приготовили еще множество сюрпризов для нашей публики. Звучание симфонического оркестра позволит зрителю
испытать более глубокие чувства, но в тоже время, близкие и понятные. Музыка – это, конечно, беспроигрышный подарок, с одной стороны вы дарите любимым праздник, с другой стороны – даете возможность насытить душу духовной пищей, - отметила режиссер концерта Наталья Кагадий.
Концерт будет вокально-инструментальным. На сцену выйдут ведущие солисты оперы театра «Астана Опера»: Заслуженные деятели Казахстана – Медет Чотабаев, Нурлан Бекмухамбетов, Айгуль Ниязова, Жан Тапин, Талгат Мусабаев, Бибигуль Жанузак, Азамат Желтыргузов, Жанат Шыбыкбаев; Заслуженная артистка Республики Башкортостан Альфия Каримова; лауреаты международных конкурсов – Айзада Капонова, Салтанат Муратбекова, Татьяна Вицинская, Галина Чеплакова, Меир Байнешов, Мадина Исламова, Беимбет Танарыков, Рамзат Балакишиев, Нарул Тойкенов и музыканты, первые скрипки Симфонического оркестра «Астана Опера» - Заслуженный деятель Казахстана Багдат Абильханов и Айсулу Байкенова и другие.
Начало концерта в 18.00, стоимость билета от 500 тенге.
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