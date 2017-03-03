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В соцсетях появилось видео с мужчиной, пытавшимся спрыгнуть с моста через Ульбу

3 марта 2017, 11:47

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб убедили мужчину не прыгать вниз.


Очевидцы событий пытались вразумить мужчину, перелезшего через ограждение моста и грозившегося покончить жизнь самоубийством. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб убедили его не прыгать вниз, сообщает YK-news.kz.

Вчера вечером полицейские оцепили мост через Ульбу в створе улицы Крылова. Человек перелез через ограждение моста и грозился покончить с собой.

«Вечером на канал «102» поступило сообщение о том, что на краю моста стоит мужчина и, судя по его поведению, намеревается спрыгнуть в реку. На место происшествия были сразу направлены наряды полиции, которые остановили движение транспорта по мосту. Прибывшие полицейские, психологи и сотрудники подразделений по ЧС уговорили 33-летнего горожанина не прыгать вниз. В настоящий момент проверяется, что именно сподвигло человека на такой шаг», - сообщили в пресс-службе ДВД ВКО.

В полицейском ведомстве отметили, что пытавшийся покончить с собой мужчина был абсолютно трезв.


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