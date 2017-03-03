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Принесла ли тюремная реформа ощутимые плоды?

3 марта 2017, 11:57

О проблемах пенитенциарной системы Казахстана и каково это - оказаться под пыткой, смотрите в программе "Аналитика" на Первом канале Евразия в воскресенье 5 марта в 20.00.


Вместо тюрьмы - электронный браслет, вместо обвинительного приговора - возможность примирения сторон. Об этих и других мерах, способных улучшить пенитенциарную систему Казахстана, заговорили еще несколько лет назад. Ведь по численности "тюремного населения" наша республика входит в группу из 50 стран-лидеров.

Принесла ли тюремная реформа ощутимые плоды?

Если верить чиновникам, с момента начала реформ закрыто 7 специализированных учреждений, а количество заключенных снизилось на 30 процентов, что позволило сохранить 12 млрд. тенге республиканского бюджета.

Кроме того, уверяют ответственные лица, ведется работа с осужденными и освобожденными гражданами по их социализации в обществе. В качестве примера приводятся и такие цифры: 310 освободившихся из мест лишения свободы получили социальные пособия, еще 1234 бывших заключенных получили рабочие места.

Однако этого пока слишком мало, чтобы вывести Казахстан из числа 50 стран, лидирующих в "тюремном рейтинге". В частности, необходимо реализовать программу "Казахстан без пыток", для чего в УВД будут запущены пилотные проекты "прозрачных допросных".

Предполагается, что кабинеты для допроса с прозрачными стенами и камерами видео наблюдения позволят снизить количество пыток и других неправомерных действий со стороны правоохранительных органов в отношении подследственных.

Жертвы таких действий встретились с журналистами программы "Аналитика", которая выйдет на Первом канале Евразия в воскресенье 5 марта в 20.00.

О том, каково это - оказаться под пыткой, о проблемах пенитенциарной системы Казахстана и способах их решения, а также достигнутых результатах расскажут непосредственные участники событий и ответственные чиновники.

Фото: www.norvegia.kz

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