О проблемах пенитенциарной системы Казахстана и каково это - оказаться под пыткой, смотрите в программе "Аналитика" на Первом канале Евразия в воскресенье 5 марта в 20.00.

Вместо тюрьмы - электронный браслет, вместо обвинительного приговора - возможность примирения сторон. Об этих и других мерах, способных улучшить пенитенциарную систему Казахстана, заговорили еще несколько лет назад. Ведь по численности "тюремного населения" наша республика входит в группу из 50 стран-лидеров.





Принесла ли тюремная реформа ощутимые плоды?





Если верить чиновникам, с момента начала реформ закрыто 7 специализированных учреждений, а количество заключенных снизилось на 30 процентов, что позволило сохранить 12 млрд. тенге республиканского бюджета.





Кроме того, уверяют ответственные лица, ведется работа с осужденными и освобожденными гражданами по их социализации в обществе. В качестве примера приводятся и такие цифры: 310 освободившихся из мест лишения свободы получили социальные пособия, еще 1234 бывших заключенных получили рабочие места.





Однако этого пока слишком мало, чтобы вывести Казахстан из числа 50 стран, лидирующих в "тюремном рейтинге". В частности, необходимо реализовать программу "Казахстан без пыток", для чего в УВД будут запущены пилотные проекты "прозрачных допросных".





Предполагается, что кабинеты для допроса с прозрачными стенами и камерами видео наблюдения позволят снизить количество пыток и других неправомерных действий со стороны правоохранительных органов в отношении подследственных.





Жертвы таких действий встретились с журналистами программы "Аналитика", которая выйдет на Первом канале Евразия в воскресенье 5 марта в 20.00.





О том, каково это - оказаться под пыткой, о проблемах пенитенциарной системы Казахстана и способах их решения, а также достигнутых результатах расскажут непосредственные участники событий и ответственные чиновники.



