Какие изменения ждут Парламент и Правительство, рассказал Президент

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев разъяснил, в каких условиях будут работать Правительство и Парламент с учетом конституционных реформ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, новый закон значительно усиливает роль Парламента в государственных делах, в том числе при формировании Правительства. Теперь будет записано, что Парламент является законодательной властью, раньше формулировка была - «осуществляет законодательные функции». То есть, теперь более четко. Повышается самостоятельность Правительства, которому передаются полномочия по непосредственному управлению экономикой», - рассказал Нурсултан Назарбаев сегодня на совместном заседании палат Парламента.

Кроме того, как отметил Нурсултан Назарбаев, усиливается роль Верховного суда как суда кассационной инстанции в защиту граждан, закладывается базовая основа прокуратуры, предусматривающая высший надзор за соблюдением законности представления интересов государства в суде. «Укрепляется система конституционного контроля. И самое важное, на конституционном уровне закрепляются гарантии неизменности нашей независимости, унитарности, территориальной целостности и формы правления, которые заложены в Конституции», - добавил Президент.

«По моему поручению Правительством подготовлен проект закона, который дополнительно передает от Президента исполнительным органам еще 35 полномочий. То есть 23 полномочия предусмотрены в Конституции и 35 - прописаны в законах, передаются Парламенту и Правительству», - также сообщил Президент.

Лидер нации пояснил, что они включают управление экономикой, финансами, госимуществом, а также административно-территориальными вопросами. «Я убежден, сегодня мы имеем высокопрофессиональные ветви власти, способные брать на себя ответственность, самостоятельно принимать нужные стране решения», - резюмировал глава государства.

Дамир Байманов