Самые впечатляющие работы конкурса подводной фотографии

Каждая из этих фотографий – настоящий шедевр.

На конкурс подводной фотографии Underwater Photographer of the Year 2017 были поданы более 4500 работ из 67 стран мира. Каждая из этих фотографий – настоящий шедевр, который не только дарит удовольствие от просмотра, но и служит проводником в мир морских глубин , пишет , пишет ФотоТелеграф





Высокая оценка жюри в категории «Портрет». Морской лев играет морской звездой у побережья Панамы.





Победитель фотоконкурса Underwater Photographer of the Year 2017 (Британия). Сенот Кукулькана в Мексике. Фотограф: Nick Blake.





Высокая оценка жюри в категории «Съемка широкоугольным объективом». Горбатый кит распугивает сельдь на мелководье.





Победитель фотоконкурса Underwater Photographer of the Year 2017. «Танцующий» осьминог. Снимок был сделан в лагуне на острове Майотта в Индийском океане французским фотографом Gabriel Barathieu.





Высокая оценка жюри в категории «Портрет». Зелёные черепахи у берегов Тенерифе.





Победитель в категории «Остатки кораблекрушений». Потерпевшее крушение судно «Louilla» на рифе Гордон в проливе Эт-Тиран в Египте.





Высокая оценка жюри в категории «Съемка широкоугольным объективом». Стая китовых акул. Ради наблюдения за этими удивительными животными за 30 лет фотограф Patrick Neumann совершил более трёх тысяч погружений.





Высокая оценка жюри в категории «Остатки кораблекрушений».





Высокая оценка жюри в категории «Остатки кораблекрушений». Затонувшая немецкая подводная лодка U-352 у берегов Северной Каролины в США.





Высокая оценка жюри в категории «Поведение». Дельфины охотятся на сардин у берегов Южной Африки.





Победитель в категории «Макро». Рак-богомол.





Высокая оценка жюри в категории «Подающий надежды фотограф». Молодой кит во Французской Полинезии.





Горбатый кит кормится рачками в нескольких километрах от Хаут-Бея, Южная Африка.





Высокая оценка жюри в категории «Съемка широкоугольным объективом». Снимок был сделан у северного побережья острова Тау, Таиланд.





3-е место в категории «Подающий надежды фотограф». Фридайвинг на Филиппинах.





Высокая оценка жюри в категории «Съемка широкоугольным объективом». Дайвер в пещере.





Стая косаток в Тромсё, Норвегия. Фотограф: Nicholai Georgiou.





Высокая оценка жюри в категории «Остатки кораблекрушений». Затонувшее судно «Umbria» на дне Красного моря.





Высокая оценка жюри в категории «Макро». Рыба-клоун.





Высокая оценка жюри в категории «Остатки кораблекрушений». Японский бомбардировщик Nakajima B6N времён Второй мировой войны в Микронезии.