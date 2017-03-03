Самые впечатляющие работы конкурса подводной фотографии
3 марта 2017, 12:03
Каждая из этих фотографий – настоящий шедевр.
На конкурс подводной фотографии Underwater Photographer of the Year 2017 были поданы более 4500 работ из 67 стран мира. Каждая из этих фотографий – настоящий шедевр, который не только дарит удовольствие от просмотра, но и служит проводником в мир морских глубин, пишет ФотоТелеграф.
Высокая оценка жюри в категории «Портрет». Морской лев играет морской звездой у побережья Панамы.
Победитель фотоконкурса Underwater Photographer of the Year 2017 (Британия). Сенот Кукулькана в Мексике. Фотограф: Nick Blake.
Высокая оценка жюри в категории «Съемка широкоугольным объективом». Горбатый кит распугивает сельдь на мелководье.
Победитель фотоконкурса Underwater Photographer of the Year 2017. «Танцующий» осьминог. Снимок был сделан в лагуне на острове Майотта в Индийском океане французским фотографом Gabriel Barathieu.
Высокая оценка жюри в категории «Портрет». Зелёные черепахи у берегов Тенерифе.
Победитель в категории «Остатки кораблекрушений». Потерпевшее крушение судно «Louilla» на рифе Гордон в проливе Эт-Тиран в Египте.
Высокая оценка жюри в категории «Съемка широкоугольным объективом». Стая китовых акул. Ради наблюдения за этими удивительными животными за 30 лет фотограф Patrick Neumann совершил более трёх тысяч погружений.
Высокая оценка жюри в категории «Остатки кораблекрушений».
Высокая оценка жюри в категории «Остатки кораблекрушений». Затонувшая немецкая подводная лодка U-352 у берегов Северной Каролины в США.
Высокая оценка жюри в категории «Поведение». Дельфины охотятся на сардин у берегов Южной Африки.
Победитель в категории «Макро». Рак-богомол.
Высокая оценка жюри в категории «Подающий надежды фотограф». Молодой кит во Французской Полинезии.
Горбатый кит кормится рачками в нескольких километрах от Хаут-Бея, Южная Африка.
Высокая оценка жюри в категории «Съемка широкоугольным объективом». Снимок был сделан у северного побережья острова Тау, Таиланд.
3-е место в категории «Подающий надежды фотограф». Фридайвинг на Филиппинах.
Высокая оценка жюри в категории «Съемка широкоугольным объективом». Дайвер в пещере.
Стая косаток в Тромсё, Норвегия. Фотограф: Nicholai Georgiou.
Высокая оценка жюри в категории «Остатки кораблекрушений». Затонувшее судно «Umbria» на дне Красного моря.
Высокая оценка жюри в категории «Макро». Рыба-клоун.
Высокая оценка жюри в категории «Остатки кораблекрушений». Японский бомбардировщик Nakajima B6N времён Второй мировой войны в Микронезии.
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