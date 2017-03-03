Ашимбаев: Нельзя рассматривать эти поправки, как изменение системы президентской власти
3 марта 2017, 12:13
Конституционные поправки, предложенные президентом, – большой шаг в сторону демократизации политической системы управления Казахстаном.
Так считает депутат Маулен Ашимбаев, передает корреспондент Zakon.kz.
«Сегодня мы рассматриваем поправки в Конституцию в первом чтении. В целом мы сейчас все выслушали доклад Главы государства, где он четко отметил основные цели, задачи конституционной реформы», - сказал журналистам депутат.
«Сейчас начинается работа, мы выслушали доклад по итогам работы рабочей группы руководителя Администрации Президента. Сейчас начнется процесс обсуждения и будут задаваться вопросы. В целом, я считаю, что эти конституционные поправки являются большим шагом вперед в рамках демократизации политической системы страны. Этими поправками существенно повышается устойчивость системы управления нашей страны, повышая свою эффективность. Также эти поправки нужно рассматривать, как шаг в сторону усиления роли парламента и обеспечения парламента необходимыми полномочиями, в том числе по контролю за деятельностью правительства», - продолжил Ашимбаев.
- Ряд полномочий президента передается парламенту, правительству, но в то же время нельзя рассматривать эти поправки как изменения системы президентской власти в стране.
По его словам, президентская система власти в стране сохраняется, а президент будет сосредоточен на стратегических вопросах развития нашего государства таких как, национальная безопасность, внешняя политика, обороноспособность страны. А другие вопросы, касающиеся повседневной экономической политики, будут полностью переданы правительству. Парламент же наделяется дополнительными полномочиями прежде всего по контролю за деятельностью правительства. Мажилис, в свою очередь, будет участвовать в процессах консультации при формировании правительства.
«Все это нужно рассматривать через парламент, мажилис участие народа в формировании правительства, формировании законодательной и исполнительной власти, - добавил депутат. - Поэтому эти реформы являются большим шагом вперед. Мы начали обсуждение конкретных поправок. Я думаю, что, учитывая, что эти предложения обсуждаются уже достаточно активно на протяжении последнего месяца, все депутаты сегодня поддержат те изменения, которые предлагаются в Конституцию нашей страны» - заключил он.
Татьяна Ковалева, Астана
Фото с сайта inform.kz
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