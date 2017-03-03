Казахстан в качестве председателя Международного кодекса поведения против распространения баллистических ракет проводит региональный семинар для азиатских стран в Алматы

По инициативе Казахстана в качестве председателя Международного кодекса поведения против распространения баллистических ракет (известного также как Гаагский кодекс поведения, ГКП) на период 2016-2017 годы совместно с Фондом стратегических исследований Франции при поддержке Европейского союза 2 марта 2017 года в Алматы организован региональный семинар для азиатских стран.

Избрание Казахстана в 2016 году на пост председателя Гаагского кодекса поведения стало еще одним признанием вклада нашей страны в укрепление международной безопасности и нераспространение оружия массового уничтожения. Это соответствует стратегическим подходам Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, в том числе целям Манифеста «Мир.XXI век».

Семинар собрал около 50 представителей из азиатских стран (Китай, Пакистан, Малайзия, Вьетнам, Бутан, Непал и др.), до настоящего времени не присоединившихся к ГКП, а также государств-участников Кодекса. В мероприятии приняли участие Посол МИД Польши Марек Щигель, который примет председательство в ГКП у Казахстана в июне этого года, представители Европейского союза, президент Фонда стратегических исследований Франции Х.Паско, а также руководитель Контактного пункта при МИД Австрии, выполняющего функции Секретариата ГКП.

Председатель Гаагского кодекса поведения - Постоянный представитель Казахстана при международных организациях в Вене Кайрат Сарыбай рассказал о проделанной работе на этом посту и о приоритетах деятельности на оставшийся период председательства.

Важным итогом такой работы явилось принятие в ходе 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюции в поддержку ГКП, которую Казахстан внес на рассмотрение. По итогам голосования резолюция была принята абсолютным большинством голосов государств-членов ООН (166 голосов).

Резолюцию поддержало наибольшее число государств за всю историю принятия данной резолюции в рамках ГА ООН с 2004 года. Соавторами резолюции выступили 77 государств, что также является своеобразным рекордом.

В качестве Председателя ГКП Казахстан провел серию консультаций с такими важными с точки зрения ракетных программ странами, как Китай, Иран, Пакистан, Индонезия, Бразилия, Мексика и Израиль и продолжит работу, направленную на расширение членского состава и универсализацию режима, укрепление доверия между государствами путем обмена предварительными уведомлениями о пусках баллистических ракет и представления ежегодных деклараций о национальных ракетных программах.

Участники семинара выразили признательность за организацию мероприятия и высоко оценили вклад Казахстана в деятельность Кодекса и активность нашей страны на международных площадках.

Примечание: Гаагский кодекс поведения - это свод добросовестного поведения государств в ракетной сфере, к которому присоединились 138 государств. Кодекс налагает на участвующие государства обязательства, соблюдаемые в добровольном порядке, принимать меры по недопущению бесконтрольного распространения баллистических ракет и их использования в качестве средств доставки оружия массового уничтожения.

ГКП был запущен на Конференции в Гааге 25-26 ноября 2002 года после четырех лет работы и переговоров. Основные функции Кодекса - укрепление мер доверия, прозрачности и безопасности в отношениях между участвующими странами путем добровольного обмена информацией об имеющихся национальных ракетных программах и предварительном уведомлении о планируемых запусках баллистических ракет, их месте и направленности пусков.

Республика Казахстан присоединилась к ГКП в июле 2005 года.