Недалеко от Алматы при сбыте очередной партии гашиша задержали 43-летнюю женщину

По информации пресс-службы ДВД Алматинской области, подозреваемая в наркоторговле женщина задержана полицейскими в селе Байсерке Илийского района при сбыте 4 гр. гашиша , передает , передает Zakon.kz





«Точка, где велась торговля наркотиками каннабисной группы, то есть гашишем и марихуаной, была выявлена в Илийском районе в середине февраля. Оперативные мероприятия по сбору доказательной базы проводились нашими сотрудниками с применением специальной аудио и видеоаппаратуры. И в итоге задержание подозреваемой было произведено при сбыте очередной партии наркотиков», - сообщил начальник областного Управления по борьбе с наркобизнесом Казыбек Мухамедов.





В качестве подозреваемой в материалах уголовного дела выступает 43-летняя жительница с.Байсерке, в доме которой с применением служебной собаки в тайнике обнаружено еще около 15 гр. гашиша, уже расфасованного на соответствующие дозы.





«Расследование, предусмотренное ст.297 УК РК «Незаконный сбыт наркотических средств», продолжается в производстве следователей Илийского РУВД. Задержанная женщина, согласно ст.128 УПК РК, помещена под стражу в изолятор временного содержания районной полиции», - отметили в пресс-службе ДВД.