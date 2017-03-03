Разъяснены новые поправки по назначению акимов

Право освобождать акимов от должности по своему усмотрению остается за президентом.

В ходе совместного заседания палат Парламента депутат Сената Серик Билялов поинтересовался у руководителя Администрации Президента Адильбека Джаксыбекова о целях предлагаемых изменений в статью 87 Конституции РК, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





В частности, сенатора интересовал вопрос по выборности акимов и их назначениям.





«Изменения в статью 87 Конституции предполагают порядок назначения или избрание на должность акимов, иных, кроме областей и городов республиканского значения и столицы, административных территориальных единиц определять законом. Таким образом, указанное полномочие Главы государства предлагается передать Парламенту РК. Возникает вопрос. Сохраняется ли за Президентом право по своему усмотрению освобождать от должностей акимов всех уровней», - задал вопрос Билялов.





«Действительно, такие изменения внесены. За Президентом сохраняется это право. Пункт 4, где говорится, что Президент в праве по своему усмотрению освобождать акимов от должности. Это остается за Президентом», - пояснил Джаксыбеков.





Ранее сообщалось, что Правительство Казахстана подготовило законопроект о передаче 35-ти полномочий Президента в нижестоящие уровни. В этом законопроекте изменения вносятся в 23 статьи Конституции, в том числе по полномочиям Президента. После перераспределения полномочий между ветвями власти Президент Казахстана сможет назначать только министров обороны и иностранных дел, остальных будут назначать депутаты.





Принципиальным нововведением является норма, согласно которым Правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным Мажилисом Парламента, а не перед вновь избранным Президентом.





«Для повышения эффективности работы ветвей власти усиливаются механизмы подотчётности, подконтрольности Правительства Парламенту и его палатам. В пункте втором, статьи 64 Конституции предлагается установить, что Правительство своей деятельностью ответственно перед Президентом и Парламентом. Согласно новой редакции подпункта 4 статьи 67 Конституции Премьер-Министр будет обязан докладывать об основных направлениях деятельности Правительства и его важнейших решениях не только Президенту, но и парламенту в целом», - заключил Джаксыбеков.





Мурат Жакеев