Вице-президент США Пенс признал, что использовал личную почту на работе
3 марта 2017, 12:49
Прошлым летом почта была взломана хакерами, вымогавшими деньги.
Вице-президент США Майк Пенс использовал личную электронную почту для рабочей переписки на посту губернатора Индианы, сообщили в канцелярии политика, передает Русская служба ВВС.
Изначально об использовании Пенсом личного почтового аккаунта на работе сообщило издание Indianapolis Star. Газета утверждала, что Пенс использовал частную электронную почту для обсуждения деликатных политических вопросов и проблем национальной безопасности.
Газета воспользовалась правом затребовать архивы губернатора и получила, среди прочего, письма с личного аккаунта Пенса на самые разные темы - от системы безопасности в резиденции губернатора до реакции на террористические нападения в разных странах.
По данным издания, прошлым летом почта была взломана хакерами, вымогавшими деньги, после чего губернатор создал новый почтовый аккаунт.
"Как и предыдущие губернаторы, во время своего пребывания на посту губернатора Индианы Майк Пенс использовал государственную учетную запись и личный почтовый аккаунт", - говорится в заявлении канцелярии Пенса.
Законы Индианы не запрещают чиновникам использовать личную электронную почту, однако требуют, чтобы вся переписка о служебных делах была сохранена и доступна для общественности. Представители Пенса сообщили, что наняли внешних юридических консультантов, которые должны просмотреть почту и отобрать письма, связанные с госслужбой, чтобы передать их в архив.
Фото: AP
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