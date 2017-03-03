Вице-президент США Пенс признал, что использовал личную почту на работе

Вице-президент США Майк Пенс использовал личную электронную почту для рабочей переписки на посту губернатора Индианы, сообщили в канцелярии политика , передает , передает Русская служба ВВС





Изначально об использовании Пенсом личного почтового аккаунта на работе сообщило издание Indianapolis Star. Газета утверждала, что Пенс использовал частную электронную почту для обсуждения деликатных политических вопросов и проблем национальной безопасности.





Газета воспользовалась правом затребовать архивы губернатора и получила, среди прочего, письма с личного аккаунта Пенса на самые разные темы - от системы безопасности в резиденции губернатора до реакции на террористические нападения в разных странах.





По данным издания, прошлым летом почта была взломана хакерами, вымогавшими деньги, после чего губернатор создал новый почтовый аккаунт.





"Как и предыдущие губернаторы, во время своего пребывания на посту губернатора Индианы Майк Пенс использовал государственную учетную запись и личный почтовый аккаунт", - говорится в заявлении канцелярии Пенса.





Законы Индианы не запрещают чиновникам использовать личную электронную почту, однако требуют, чтобы вся переписка о служебных делах была сохранена и доступна для общественности. Представители Пенса сообщили, что наняли внешних юридических консультантов, которые должны просмотреть почту и отобрать письма, связанные с госслужбой, чтобы передать их в архив.



