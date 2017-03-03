По новым поправкам президент будет сам назначать только двух министров

Руководитель Администрации Президента РК Адильбек Джаксыбеков пояснил особенности конституционных изменений, предложенных на рассмотрение Парламента, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





«В проекте закона, переданного главой государства на рассмотрение Парламента, учтены предложения, которые поддерживают большинство граждан», - сказал Джаксыбеков в ходе совместного заседания палат Парламента РК.





Руководитель Администрации Президента отметил, что предлагаемые конституционные изменения направлены на повышение роли Парламента.





«Предлагается расширить роль Мажилиса при формировании Правительства, а также усилить контрольные полномочия Парламента за деятельностью Правительства и его членов. В своем обращении народу по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти Глава государства отметил, что мы идем на этот шаг, чтобы все ветви власти работали эффективно и ответственно, чтобы создать между ними соответствующий баланс и противовесы»,- пояснил Джаксыбеков.





По его словам, при формировании состава Правительства предлагается следующий порядок : Премьер-Министр вносит представление Главе государства о кандидатурах членов Правительства после консультации с Мажилисом Парламента.





«Исключение делается для министров иностранных дел и обороны, назначаемых Президентом самостоятельно. Принципиальным нововведением является норма, согласно которой Правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным Мажилисом Парламента, а не перед вновь избранным Президентом. Для повышения эффективности ветвей власти усиливается механизм подотчетности и подконтрольности Правительства Парламенту и его палатам. В пункте 2 статьи 64 Конституции предлагается установить, что Правительство в своей деятельности ответственно перед Президентом и Парламентом. Согласно новой редакции подпункта 4 статьи 67 Конституции Премьер-Министр будет обязан докладывать об основных направлениях деятельности Правительства и его важнейших решениях не только Президенту, но и Парламенту в целом», - добавил Джаксыбеков.





Также он пояснил, как депутаты смогут повлиять на освобождение от должности членов Правительства согласно поправкам в Конституцию.





«Каждая палата Парламента наделяется правом по итогам заслушивания отчета члена Правительства не менее 2/3 голосов от общего числа депутатов палаты принимать обращение к Президенту Республики об освобождении от должности члена Правительства в случаях неисполнения им законов. В таком случае глава государства освобождает от должности члена Правительства», - сообщил Джаксыбеков.





Серик Сабеков

Фото с сайта abiyev.kz







