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К.Мами: все конституционные принципы отправления правосудия сохраняются

3 марта 2017, 13:05

Предлагаемые изменения в статью 79 Конституции страны устраняют излишнюю регламентацию по стажу и возрасту кандидатов в судьи.


Сегодня в ходе совместного заседания палат Парламента Председателю Верховного Суда К.Мами был задан вопрос об изменениях в статью 79 Конституции Республики Казахстан с акцентом на то, насколько это повлияет на обеспечение независимости судей.

Отвечая на данный вопрос, К.Мами подчеркнул, что такой подход в полной мере соответствует международной практике и стандартам стран ОЭСР, где требования к судьям закреплены на уровне соответствующих отраслевых законов.

Предлагаемые изменения в статью 79 Конституции страны устраняют излишнюю регламентацию по стажу и возрасту кандидатов в судьи. Они будут установлены Конституционным законом «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан».

При этом в Основном законе страны сохраняются все нормы гарантирующие независимость и неприкосновенность судьи. Конституцией запрещается любое вмешательство в деятельность суда. Судьи при рассмотрении дела ни перед кем, ни подотчетны и руководствуются исключительно законом. То есть все важнейшие конституционные принципы отправления правосудия сохраняются.
Фото: i-News.kz

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