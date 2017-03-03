К.Мами: все конституционные принципы отправления правосудия сохраняются
3 марта 2017, 13:05
Предлагаемые изменения в статью 79 Конституции страны устраняют излишнюю регламентацию по стажу и возрасту кандидатов в судьи.
Сегодня в ходе совместного заседания палат Парламента Председателю Верховного Суда К.Мами был задан вопрос об изменениях в статью 79 Конституции Республики Казахстан с акцентом на то, насколько это повлияет на обеспечение независимости судей.
Отвечая на данный вопрос, К.Мами подчеркнул, что такой подход в полной мере соответствует международной практике и стандартам стран ОЭСР, где требования к судьям закреплены на уровне соответствующих отраслевых законов.
Предлагаемые изменения в статью 79 Конституции страны устраняют излишнюю регламентацию по стажу и возрасту кандидатов в судьи. Они будут установлены Конституционным законом «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан».
При этом в Основном законе страны сохраняются все нормы гарантирующие независимость и неприкосновенность судьи. Конституцией запрещается любое вмешательство в деятельность суда. Судьи при рассмотрении дела ни перед кем, ни подотчетны и руководствуются исключительно законом. То есть все важнейшие конституционные принципы отправления правосудия сохраняются.
Фото: i-News.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4847098-1d268c17bec7773a0dbbbe3ce9b3bc78
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...