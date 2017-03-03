Ученые: Бассейны опаснее, чем кажется

В некоторых бассейнах и джакузи мочи больше, чем в содержимом канализации.

Канадские ученые из университета Альберты выяснили, что концентрация мочи в воде бассейнов может быть даже выше, чем в сточных водах , пишет , пишет Вести.ру





Руководитель научной группы Линдси Блэксток и ее коллеги решили провести подобное исследование после инцидента, произошедшего на Олимпийских играх – из-за водорослей вода одного из бассейнов стала ярко-зеленой.





Специалисты проанализировали воду из некоторых общественных бассейнов и джакузи в Эдмонтоне, где располагается университет. В этих пробах было намного больше мочи, чем ожидалось – в некоторых случаях в бассейн попадало до 75 литров мочи за 3 недели (от редакции: при средней порции до 200 миллилитров посетители такого бассейна справляли в нем малую нужду в общей сложности не менее 20 раз в день). В воде из джакузи мочи было еще больше – приблизительно в три раза .





Чтобы понять, как часто люди используют бассейны вместо туалета, канадцы искали в пробах молекулы искусственных подсластителей пищи, которые не встречаются в природе. Эти молекулы присутствовали во всех образцах без исключения. Таким образом, во всем городе не нашлось ни одного бассейна, в котором бы не «отметились» пловцы. В некоторых из бассейнов и джакузи мочи было больше, чем в содержимом канализации.





Казалось бы, ничего страшного, вода в бассейне проходит дезинфекцию. Однако на самом деле содержащиеся в моче азотные соединения вступают в химические реакции как с подсластителями, так и с остатками средств для дезинфекции. Результаты этих реакций могут спровоцировать развитие рака, органов зрения и дыхания.





Ученые призвали посетителей бассейнов воздержаться от мочеиспускания в не предназначенных для этого местах, а владельцев – контролировать уровень подсластителей в воде, своевременно ее заменяя.



