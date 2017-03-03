В Алматы открыта "Start-Up Академия" на базе Евразийского технологического университета

Соответствующий меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве был подписан между фондом "Даму" и Евразийским технологическим университетом (ЕТУ).

В церемонии открытия приняли участие представители Азиатского Банка Развития, Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного Банка Развития, Центра развития города Алматы, Ассоциации финансистов Казахстана, бизнес-инкубатора MOST, ПИТ "Алатау", банков второго уровня, сообщает Zakon.kz





"Это уже четвертая "Start-Up Академия", открытая фондом "Даму" на базе ВУЗа-партнера - первые три были запущены в Астане, Атырау и Павлодаре. Такое сотрудничество позволяет нам оказывать комплексную бесплатную поддержку начинающим предпринимателям от стадии бизнес-идеи до выхода на рынок. То есть речь идет не только о консалтинговой и информационной поддержке, но и о привлечении инвесторов, содействии в подаче заявок на участие в финансовых программах фонда или на получение государственных грантов", - рассказал председатель правления фонда "Даму" Абай Саркулов, подчеркнув, что Алматы, который позиционируется как региональный стартап-хаб, имеет большой потенциал для создания инноваций в Казахстане.









"Создание Start-Up Академии "Catapult" на базе ЕТУ при поддержке фонда "Даму" является своевременным шагом в подготовке нового поколения предпринимателей и развитии технологически новых отечественных стартап-проектов. Академия будет заниматься целенаправленным поиском, отбором и развитием стартап-проектов по методике Томаса Селуччи, автора программы коммерциализации, разработанной для правительства США. Start-Up Академия будет вносить вклад в развитие предпринимательской среды, зарождение smart-технологий и инноваций в городе Алматы", - отметил проректор по стратегическому развитию ЕТУ Каиржан Абдыхалыков.









В ходе мероприятия также было подписано соглашение о сотрудничестве между фондом "Даму" и ассоциацией "Болашак", которое предусматривает совместную поддержку социально значимых проектов ассоциации, в том числе, проектов образовательного, интеллектуального, бизнес и других направлений.





Стоит отметить, что в Start-Up Академиях городов Астана, Павлодар и Атырау за период (сентябрь-декабрь 2016 г.) прошли обучение 102 человека, 17 проектов выведено на акселерацию (сопровождение от разработки бизнес-идеи до ее реализации), из которых 4 проекта получили инвестиции.