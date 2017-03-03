Renault обновила кроссовер Captur

Компания Renault обновила субкомпактный переднеприводный кроссовер Captur. Мировая премьера рестайлингового варианта состоится 7 марта на автосалоне в Женеве – там же, где четырьмя годами ранее дебютировала оригинальная модель.





После обновления европейский Captur, созданный на базе хетчбэка Clio (платформа B), стал похож на российский Kaptur – локализованную версию модели, которую собирают в Москве на удлиненном шасси B0 как у Logan/Sandero и Duster. Также усилилась визуальная связь Captur с его старшими братьями Kadjar и Koleos. Маленький кроссовер получил C-образные светодиодные ходовые огни, полностью светодиодные головные фары Pure Vision в качестве опции, фальшрадиаторную решетку с хромированной полоской и модифицированные бамперы.





Главная особенность этого редизайна – расширенные возможности персонализации. Для Renault Captur стали доступны два новых цвета кузова и один новый цвет крыши – в общей сложности предлагается более 30 комбинаций двухцветной окраски, четыре варианта колесных дисков – два на 16 и два на 17 дюймов, фиксированная прозрачная крыша, шесть пакетов отделки салона.





Моторная гамма не изменилась. Она включает два бензиновых двигателя – 0,9-литровый 90-сильный и 1,2-литровый 116-сильный, а также 1,5-литровый 90-сильный дизель. Российский Kaptur длиннее и выше, доступен с полным приводом и оснащается другими агрегатами – 1,6-литровым 114-сильным и 2,0-литровым 143-сильным.



