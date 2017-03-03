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В выходные дни на юге и юго-востоке РК ожидается снег

3 марта 2017, 13:30

Прогноз погоды на 4-6 марта 2017 г.


По сообщению синоптиков Казгидромет, в выходные дни погоду в большинстве областей Казахстана будет определять антициклон. Под его влиянием установится малооблачная погода без осадков, но в ночные и утренние часы возможны туманы с видимостью 200-500 м. Температура воздуха ожидается выше климатической нормы на 4-7ºС, сообщает Zakon.kz

Юг и юго-восток страны, в предстоящие трое суток, по-прежнему будут под влиянием высотного циклона. Здесь ожидается преимущественно небольшой снег, туман и гололёд, температура воздуха около и ниже нормы на 1-3ºС.

Более подробный прогноз погоды смотрите здесь

Фото: media59.ru



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