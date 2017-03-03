В выходные дни на юге и юго-востоке РК ожидается снег
3 марта 2017, 13:30
Прогноз погоды на 4-6 марта 2017 г.
По сообщению синоптиков Казгидромет, в выходные дни погоду в большинстве областей Казахстана будет определять антициклон. Под его влиянием установится малооблачная погода без осадков, но в ночные и утренние часы возможны туманы с видимостью 200-500 м. Температура воздуха ожидается выше климатической нормы на 4-7ºС, сообщает Zakon.kz
Юг и юго-восток страны, в предстоящие трое суток, по-прежнему будут под влиянием высотного циклона. Здесь ожидается преимущественно небольшой снег, туман и гололёд, температура воздуха около и ниже нормы на 1-3ºС.
Более подробный прогноз погоды смотрите здесь
Фото: media59.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4847104-7a6060ca5fd7f03ff6b4ca18de2eecad
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...