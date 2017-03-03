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Какие праздничные мероприятия готовят в Астане к 8 марта и Наурызу

3 марта 2017, 13:38

В столице запланировано проведение свыше десяти культурно-массовых мероприятий.


Ряд культурно-массовых мероприятий пройдет в столице в мартовские праздники. Всего в честь Международного женского дня в культурных учреждениях города для жителей и гостей столицы запланировано проведение свыше десяти культурно-массовых мероприятий, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столицы.

Зрелищным подарком для горожан станет большой отчетный концерт группы «Жігіттер», который состоится 8 марта на сцене Концертного зала «Астана» в 16:00 и в 19:00.

В рамках празднования в музеях, библиотеках, театрах, концертных залах и во Дворце независимости будут проходить тематические выставки, спектакли и концерты.

По информации Управления культуры, архивов и документации г.Астаны, в рамках празднования Наурыз мейрамы в Астане пройдет около 20 культурных мероприятий. При этом основные празднования будут организованы на открытых площадках. Кульминацией праздника станут массовые народные гуляния, которые состоятся 21-23 марта на территории у ТРЦ «Хан Шатыр», на площади «Қазақ елі», на городской площади, в Студенческом парке, на территории у театра «Жастар» (район вокзала), а также во всех жилых массивах города.

Помимо этого, в праздничные дни для горожан и гостей столицы организованы концерты, выставки, а также премьерные показы спектаклей в театрах города.

Так, в Концертном зале «Астана» 23 марта пройдет вечер сатиры и юмора «Шаншар», 25 марта состоится концерт «Би әлемі» с участием ансамбля народного танца «Шалкыма», ансамбля танца «Рауан» и солистов классического и эстрадного вокала.

В столичном театре кукол будут представлены детские сказки «Легенда о Наурызе», «Қаңбақ шал» и «Приключения Наурызбека». Вместе с тем насыщенный репертуар для маленьких зрителей готовит русский драмтеатр, на сцене которого в период празднования Наурыз мейрамы пройдет показ сказок «Домик для царя зверей» и «Аленький цветочек».



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