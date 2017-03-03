Под Алматы водитель Lada разбил машину всмятку об минивэн

На Алатауской трассе произошло ДТП с участием автомобиля Lada 2114 и Mitsubishi Delica , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





ДТП случилось утром. Как рассказал водитель Mitsubishi, он двигался по трассе в сторону с. Алатау. Встречные машины стояли в длинной пробке. Когда водитель минивэна доехал до ее окончания, увидел встречную Lada, водитель которой явно не успевал затормозить перед стоявшими машинами.





Водитель Lada, по всей видимости, поздно понял, что поток машин впереди стоит, стал резко тормозить, и автомобиль на скользкой дороге понесло, стало швырять из стороны в сторону. А водителю Mitsubishi осталось только наблюдать, как легковушка летит ему "в лоб". Lada буквально залетела под Mitsubishi, а после машины отбросило на обочину.





Очевидцы ДТП поспешили на помощь пострадавшим и вызвали "скорую". По предварительным данным, пострадали водитель Lada и двое его пассажиров, также пострадали двое пассажиров Mitsubishi. С различными травмами всех госпитализировали в ГКБ №4.







