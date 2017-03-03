Организаторы ЭКСПО заверили в безопасности построенных объектов, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





Директор департамента по связям с общественностью "Астана ЭКСПО-2017" Сергей Куянов сообщил, что у них нет оснований не доверять выводам комиссии по расследованию причин обрушения конструкции на территории выставочного комплекса.





«Была создана комиссия, приглашены ведущие специалисты из самых авторитетных организаций Казахстана, которые занимаются подобными экспертизами. Это алматинский КазНИИСА и карагандинский КазМИРР (...) У нас нет никаких причин сомневаться в выводах комисии, которые мы озвучивали в декабре», - сообщил он.





Напомним, в компании заявили, что обрушение произошло в результате ошибки в проекте конструкции. Расследованием происшествия занимается МВД.





На днях министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов сообщил журналистам, что причиной обрушения конструкции на площадке ЭКСПО-2017 стали неправильно произведенные сварочные работы.





Куянов еще раз напомнил, что национальная компания по данному инциденту никаких убытков не понесла.





«Как бы там ни было, кто бы там ни был признан виновным в этом инциденте, в любом случае подрядчик, то есть BI Group обязана по своим контрактным обязательствам сдать нам объект, полностью соответствующий всем требованиям безопасности. Я также хочу напомнить, что после этого инцидента на других аналогичных конструкциях, которые у нас есть в выставочном комплексе, были приняты дополнительные меры по их укреплению. На сегодняшний день у нас нет никаких сомнений в безопасности всего комплекса» - добавил Куянов.





Мирас Куандыков